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فيتيل: موسم من 10 سباقات لن يقلل من قيمة اللقب وأحقية الفائز

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فيتيل: موسم من 10 سباقات لن يقلل من قيمة اللقب وأحقية الفائز
22-04-2020

قال سيباستيان فيتيل أنّ لقب بطولة العالم للفورمولا واحد لن يُنتقص من قيمته إذا ما انتهى موسم 2020 بروزنامة من 10 سباقات فقط.

كان من المفترض أن تُقيم الفورمولا واحد أطول موسم في تاريخها على الإطلاق هذا العام، مع رقم قياسي من 22 سباقًا على الروزنامة الأصلية، لكن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" التي ضربت العالم أطاحت بهذه الخطط، حيث ليس من المعلوم الآن عدد السباقات التي ستكون البطولة قادرة على إقامتها هذا العام.

ومن بين الأفكار التي يتم تقييمها في الوقت الحالي إطلاق الموسم من النمسا في يوليو/تموز المُقبل من دون جمهور، لكنّ ذلك سيعتمد على رفع قيود السفر المفروضة حاليًا.

كما أنّ احتمالية إقامة 15 - 18 سباقًا هذا الموسم تبدو غير واردة، بيد أنّ الوضع يتغيّر بسرعة ولا أحد يُمكنه توقّع كيف ستتطوّر الأمور خلال الأشهر القليلة المُقبلة.

ولكن حتّى في حال تمّ تقليص الروزنامة إلى 10 سباقات، فإنّ فيتيل يُصرّ على أنّ الفائز النهائي باللقب سيكون جديرًا به مثل أي موسم آخر.

إذ وضمن معرض حديثه من منزله في سويسرا عبر تقنية الفيديو عن بعد، قال فيتيل تعقيبًا على ذلك: "لا أعلم كيف سيكون الشعور بذلك كوننا لم نواجه مثل هذه الظروف من قبل".

وأضاف: "حظينا بسباقات أقل في الموسم في الماضي، ومزيد من السباقات في الوقت الحاضر، لكنني لا أعتقد بأنّ ذلك يمثّل فارقًا كبيرًا. الموسم هو الموسم، سواء كان 10، 15، 20 أو 25 سباقًا. ما يزال يتعيّن عليك أن تكون السائق صاحب الأداء الأكثر ثباتًا".

وتابع: "مع سباقات أقل، يصبح كل سباق أكثر أهمية، لكنّ البطولة ستبقى بطولة، وسيبقى أمامنا طرق طويل، حيث أنّ كل نهاية أسبوع تمثل طريقًا طويلًا. السباقات كذلك تعني أن سيكون ما يزال هنالك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها على النحو الأمثل".

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مع ذلك، اعترف فيتيل أنّه من المبكر للغاية البدء في التفكير كثيرًا حيال ما قد يحدث.

فقال: "أعتقد بأنّ لا أحد في هذه المرحلة يعلم بالفعل ما يُمكن توقّعه من هذا العام، من هذا الموسم".

واختتم: "ربما يستمر هذا الموسم لجزء من العام المُقبل كذلك. لا أعلم. لذلك هنالك الكثير من الأفكار، الكثير من الخيارات، لكنّني أعتقد بأنّ علينا أن نتحلّى بالصبر وننتظر".

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