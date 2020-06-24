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فيتيل: موجيللو تستحقّ استضافة جائزة كبرى للفورمولا واحد

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فيتيل: موجيللو تستحقّ استضافة جائزة كبرى للفورمولا واحد
24-06-2020

يعتقد سيباستيان فيتيل أنّ حلبة موجيللو تستحقّ استضافة سباق فورمولا واحد بعد أن استمتع بتجاربه الأولى على الحلبة منذ ثمانية أعوام مع فيراري.

سيباستيان فيتيل، فيراري
شارل لوكلير، فيراري
سيباستيان فيتيل، فيراري
سيباستيان فيتيل، فيراري
شارل لوكلير، فيراري

للتحضير لانطلاقة موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد في النمسا الشهر المقبل، نظّمت فيراري تجارب خاصة في موجيللو يوم الثلاثاء باستخدام سيارتها "اس.اف71اتش" من موسم 2018.

وقاد فيتيل السيارة في الفترة الصباحيّة قبل أن يُسلّمها إلى زميله شارل لوكلير في فترة ما بعد الظهر في ظلّ محاولة الفريق التعوّد على الإجراءات الجديدة المتعلّقة بوباء كورونا. وسجّلت هذه المناسبة قيادة فيتيل الأولى لسيارة فورمولا واحد منذ نهاية التجارب الشتويّة في فبراير، أي منذ قرابة أربعة أشهر.

وتعود آخر قيادة لبطل العالم أربع مرّات في موجيللو إلى عام 2012 خلال تجارب وسط الموسم، وقال بأنّه يُرحّب بفكرة إقامة جائزة كبرى عليها.

حيث قال: "كنت سعيدًا بالعودة إلى قمرة القيادة بعد فترة راحة كانت أطول حتّى من الفترة الشتويّة التقليديّة. كنت سعيدًا جدًا برؤية الشباب في الفريق أخيرًا".

وأضاف: "كان من الرائع استعادة الشعور داخل السيارة والقيادة على هكذا حلبة مدهشة. أعتقد بصدق أنّ حلبة موجيللو تستحقّ استضافة جائزة كبرى للفورمولا واحد".

وأردف: "لم أقد عليها منذ ثمانية أعوام، لذا تطلّب الأمر بضع لفّات كي أتعوّد على المسار، واستمتعت كثيرًا في الحقيقة".

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وباتت موجيللو من بين مجموعة من الحلبات المرشّحة لاستضافة الفورمولا واحد للمرّة الأولى هذا العام كجزء من روزنامة 2020 المعدّلة، حيث تتمّ دراسة موقعٍ لها في سبتمبر إثر سباق مونزا.

وتدرس الفورمولا واحد عددًا من الخيارات الأخرى بعد السباقات الثمانية الأولى المُعلن عنها حتّى الآن، حيث يُعتقد بأنّ المزيد من السباقات الأوروبيّة هي الخيار الأرجح.

واستضافت موجيللو جائزة إيطاليا الكبرى للموتو جي بي منذ 1994، إلى جانب بعض السباقات السياحيّة، لكن لم يسبق لها استضافة جائزة كبرى للفورمولا واحد.

بدوره بدا لوكلير زميل فيتيل متفائلًا هو الآخر على إثر التجارب التي أكمل فيها كلٌ منهما مسافة جائزة كبرى.

وقال: "كم كان من الرائع العودة إلى القيادة على حلبة. اشتقت لذلك. بالرغم من أنّني كنت مشغولًا بالسباقات الافتراضيّة خلال هذه الفترة الطويلة، فإنّني احتجت للحصول على شعورٍ جسديّ بالسرعة".

وأضاف: "أن تكون قادرًا على القيادة على حلبة مدهشة مثل موجيللو للمرّة الأولى خلف مقود سيارة فورمولا واحد لهو أمرٌ جعل هذا اليوم خالدًا أكثر في الذاكرة. نتطلّع قدمًا الآن إلى الموسم كون الأمور ستصبح جديّة بدءًا من الأسبوع المقبل".

وباتت فيراري رابع فريق بعد مرسيدس، ورينو وريسينغ بوينت يكمل تجارب فورمولا واحد تحضيرًا لجولة النمسا.

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