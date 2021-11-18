فيتيل: "من غير الضروري" مراجعة واقعة هاميلتون وفيرشتابن في البرازيل

دخل فيرشتابن وهاميلتون في صراعٍ على الفوز جنبًا إلى جنب في سباق البرازيل يوم الأحد الماضي، ما أدّى إلى خروج كليهما عن المسار عند المنعطف الرابع لحلبة إنترلاغوس بينما قاتل فيرشتابن للحفاظ على مركزه.

وقد وصف توتو وولف مدير فريق مرسيدس قرار المراقبين بعدم توقيع عقوبة على فيرشتابن أو التحقيق في الواقعة "بالمُضحك".

ولكن برز بأن المراقبين لم يكن لديهم وصول لفيديو الواقعة من الكاميرا الأمامية من سيارة ريد بُل.

وبعد أن تم الكشف عن الفيديو يوم الثلاثاء، أعلنت مرسيدس أنه ستطلب حق مراجعة الواقعة، حيث من المقرر أن تُقام جلسة استماع اليوم في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في قطر.

وإذا ما حصلت مرسيدس على حق المراجعة، فقد ينتج عن ذلك عقوبة بأثر رجعي على فيرشتابن والتي قد تؤثر على نتيجة جائزة البرازيل الكبرى.

من جانبه، ادّعى فيرشتابن أنه عانى من تآكل على الإطارات في أثناء الكبح على المنعطف، لكنه لم يكن قادرًا في النهاية على الحفاظ على مركزه من هجوم هاميلتون الذي تمكن من تجاوزه بعد 11 لفة وإحراز الفوز.

وقد أشار بطل العالم أربع مرات فيتيل بأنه "لم يشاهد الواقعة على المسار"، مازحًا بأنه "كان متأخرًا بلفة على الأقل".

ولكن أوضح سائق أستون مارتن بأنه شاهد فيديو للواقعة وأنهما "كان ينافسان على الصدارة، لذلك ستكون تلك هي المعركة الأكبر في كل سباق".

وعند سؤاله إذا ما يعتقد بأن زيادة استخدام حق المراجعة يعدّ نمطًا سائدًا جيّدًا، قال فيتيل: "لا دخل لي بذلك، ولكنني أعتقد بأنه غير ضروري بعض الشيء".

وأضاف: "أعتقد بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء، لذلك ما الذي سيتغير؟ لا أعتقد بأن شيئًا يتغيّر. لويس قاد سباقًا رائعًا وكان الأسرع وفاز. وهذا كل ما في الأمر".

من جانبه، نأى فرناندو ألونسو سائق ألبين بنفسه عن التعليق كثيرًا على المسألة، قائلًا بأن "ليس لديه رأي كون الحالات تختلف من وقت لآخر"، لكنّه يشكّ بأن يكون هنالك إجراء إضافي.

حيث قال: "لا شيء ينبغي أن يحدث الآن. لا أعلم تحديدًا إذا ما كان الوضع سيئًا للغاية، لكن المراقبين اعتبروا بأنه لا مجال للعقوبة هناك، ولن تكون هنالك عقوبة في اعتقادي".