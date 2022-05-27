فيتيل: من سرقوا حقيبتي في إسبانيا "لم يجدوا الكثير فيها"

سُرقت حقيبة بطل العالم أربع مرّات من نافذة سيارته خارج الفندق في إسبانيا، لكنّه امتطى درّاجة ناريّة خفيفة وبدأ بملاحقتهم.

وفعل سائق أستون مارتن ذلك عبر تعقّب سماعاته التي كانت في الحقيبة، لكنّه وجد أنّهم قاموا بالتخلّص منها وهربوا ببقيّة محتوياتها.

وبحديثه قبيل جائزة موناكو الكبرى نهاية هذا الأسبوع للمرّة الأولى بعد الحادثة، قال فيتيل: "كنت أغادر الفندق صباح الإثنين وكانت حقيبتي في السيارة. عندما عدت سريعًا إلى الداخل فلم أجد الحقيبة لدى عودتي".

وأكمل: "أدركت بعد بعض الوقت أنّ سماعات في تلك الحقيبة، وكنت قادرًا على تعقبّها. وجدت السماعات، لكنّني لم أجد الحقيبة، لذا لم تكن مطاردة في الحقيقة".

وأردف: "من الواضح أنّني محبطٌ لفقدان الحقيبة. أعتقد بأنّ من سرق الحقيبة كان يعلم جيّدًا أنّه يُمكن تعقّب السماعات".

وسُئل فيتيل إن كان خائفًا حيال سلامته الشخصيّة عبر محاولته مطاردة اللصوص، قال فيتيل: "أردت حقيبتي، كان ذلك كلّ ما يجول خاطري".

وقال الألماني أنّه حاول إيجاد أمتعته لتفادي أعباء تعويض الوثائق، لكنّه لم يفقد أيّ شيء قيّم في المجمل.

وقال: "لم تكن فيها أيّة أشياء قيّمة. لم أكن متأكّدًا حينها إن كان جواز سفري في الحقيبة أم لا. لكن تبيّن أنّه في حقيبة أخرى، لذا كنت محظوظًا".

وأكمل: "لكن كان فيها وثائق مثل بطاقتي، والبطاقة الائتمانيّة ورخصة القيادة، أشياء من المزعج تعويضها وكلّ تلك الإجراءات المنجرّة عنها. لم أكن أتطلّع لذلك".

وأردف: "لحسن الحظ لم تكن فيها أيّة أموال. أعتقد بأنّ أيًا من سرق الحقيقة لم يحصل على أيّ شيء قيّم منها، ربّما كانت السماعات هي الشيء الوحيد القيّم، لكنّهم اضطرّوا لرميها. لكنّني أحببت الحقيبة في حدّ ذاتها".

وأكمل مازحًا: "أردت الوصول إلى هناك ورؤية اللصّ وخطف الحقيبة والقفز على الدرّاجة والعودة سريعًا، لكن لم أجد أيّ أحد".