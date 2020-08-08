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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / أخبار عاجلة

فيتيل من دون إجابات حيال تواضع تأدية سيارته فيراري في سيلفرستون

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فيتيل من دون إجابات حيال تواضع تأدية سيارته فيراري في سيلفرستون
من قبل:
, رئيس التحرير
08-08-2020

يشعر سيباستيان فيتيل وكأنه يصطدم بالحائط في محاولاته لاستخلاص المزيد من السرعة من سيارته فيراري على حلبة سيلفرستون البريطانية.

بعد وقتٍ عصيب الأسبوع الماضي خلال منافسات جائزة بريطانيا الكبرى، كان يأمل السائق الألماني أن يُحرز قفزةً في الأداء هذا الأسبوع خلال منافسات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى التي تُقام على نفس الحلبة (سيلفرستون).

ولكن، لم يظهر سائق فيراري بشكلٍ أفضل بكثير إذ فشل من جديد في التأهّل إلى القسم الثالث من التصفيات.

ومع تواجد زميله شارل لوكلير في المركز الثامن على شبكة الانطلاق، لم يتمكّن فيتيل سوى من تسجيل المركز الـ 12 – بيد أنه سيكسب مركزًا إضافيًا إلى الأمام بسبب العقوبة التي فرضت على إستيبان أوكون.

وخلال حديثه مع وسائل الإعلام، أشار فيتيل بأنه ومع فريقه فيراري لم يحصلا على الإجابات حيال التأدية الغريبة للسيارة الحمراء.

وقال "لقد جرّبنا الكثير من الأشياء إذ يجب الإشادة بفريقي على العمل الذي قاموا به. أشعر بحالٍ أفضل بقليل داخل السيارة هذا الأسبوع مقارنةً بالأسبوع الماضي، ولكن بالنظر إلى الأزمنة المُسجّلة ليس بإمكانك رؤية الفَرق".

وأكمل "أشعر وكأنني أصطدم بالحائط. لا أعتقد بأنه يوجد هناك المزيد من الإمكانات في سيارتي. إنه أمر مخيب للآمال التأهّل في المركز الـ 12 والنظر إلى الفارق مع لوكلير، ولكن كما قلت، أفعل كُلّ ما بوسعي ولا أعتقد بأنّ السيارة كانت قادرة على تقديم أكثر من هذا اليوم".

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واستطرد قائلاً "نحن في نفس الوضع مقارنةً بالأسبوع الماضي حيث لم يتغيّر أيّ شيء. الجميع يضغطون ولكن يبدو بأنه ليس بإمكاننا تغير شيء ما. المسألة ليست مرتبطة بسوء الحظّ أو شيء من هذا القبيل".

واختتم "سيكون يوم الغد صعبًا في سبيل تسجيل النقاط ولكننا سنبذل قصارى جهدنا. سنرى ما يُمكننا القيام به".

لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة

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الكاتب خضر الراوي

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