فيتيل إلى هاميلتون: "من المميز للغاية" أن نشهد كتابة التاريخ من جديد

حسم هاميلتون لقبه السابع في الفئة الملكة بعد الفوز على حلبة اسطنبول بارك، ليعادل بذلك الرقم القياسي بعدد الألقاب والذي كان يحمله الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر لوحده.

ومباشرة بعد السباق، وبينما كان هاميلتون ما يزال في سيارته، اقترب منه فيتيل وانحنى صوب قمرة قيادة سيارة مرسيدس ليقدم التهاني للبريطاني.

وبينما لم تتم إذاعة تلك المحادثة على التلفاز بشكل كامل، لكن فيتيل لاحقاً كشف أنه أراد التكلم عن مشاعره إلى هاميلتون، والثناء على إنجازات سائق مرسيدس الذي جعلته السائق الأعظم في حقبته.

حيث قال الألماني: "أخبرته كم أنه أمر مميز وخاص بالنسبة لنا، لأننا شهدنا التاريخ يُكتب من جديد اليوم".

وأكمل: "أعتقد أنه السائق الأعظم في حقبتنا بالتأكيد. أعتقد أن المقارنات صعبة على الدوام… كيف يمكن لنا أن نقارن بين خوان مانويل فانجيو أو ستيرلينغ موس بسائقين من جيلنا؟ لا يمكن ذلك".

وتابع: "ربما قد يكون أداؤنا (نحن سائقي هذا الجيل) سيئاً جداً على متن سياراتهم - القديمة - تلك. وربما سيكون أداؤهم سيئاً جداً على متن سياراتنا الحديثة الحالية لأنها سريعة جداً. لا أحد يدري".

واسترسل: "لكن هذا لا يهم. أعتقد أن كل حقبة لها سائقوها ولويس بالتأكيد هو السائق الأعظم في حقبتنا".

وكان فيتيل قد صرّح عدة مرات هذا الموسم أن السائق الأعظم بالنسبة لنا ما زال مايكل شوماخر.

فقال: "بالنسبة لي، وبالتأكيد من ناحية معنوية، سيبقى مايكل الأعظم ولا شكّ في أن لويس هو الأعظم لناحية ما حققه".

وأكمل: "لقد عادل عدد الألقاب، وفاز بسباقات أكثر، ولديه عدد أكبر كذلك من أقطاب الانطلاق الأولى. لذا أعتقد أنه قام بكل ما يمكن التفكير به من إنجازات".

وتابع: "أعتقد أن السباق اليوم كان أفضل إثبات على كل ذلك. كان سباقاً صعباً، صعباً جداً، مجرد البقاء على المسار لساعتين من الزمن، ومن ثم وبصراحة، لم يكن يتعيّن عليه الفوز - لحسم اللقب - لكنه واصل السعي نحو الفوز - وفاز".

واختتم: "لذا أعتقد مرة أخرى أنه تمكن من القيام بأمر مميز جداً، لذا أعتقد أنه يستحقّ كل ما حققه من إنجازات".