تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر التالي / أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 أخبار عاجلة

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر

اعترف سيباستيان فيتيل بأنّه يتألّم بالتفكير في عمليّة تعافي مايكل شوماخر المتواصلة، وذلك قبيل إصدار وثائقي نتفلكس حول بطل العالم سبع مرّات.

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر

أجرى سائق أستون مارتن مقابلات للحديث عن آرائه في بطله ضمن الفيلم الجديد الذي يسرد حياة ومسيرة البارون الأحمر. وسيتمّ إطلاق الفيلم في الـ 15 من سبتمبر المقبل.

لكن في ظلّ مواصلة شوماخر القتال للتعافي من الإصابات الخطيرة في رأسه التي تعرّض لها خلال حادث تزلّج في 2013، قال فيتيل أنّ الوضع الحالي بعيدٌ كلّ البعد عن الرابط المميّز الذي شكّلاه معًا على حلبات السباق.

وبالرغم من ظهوره في المقطع الترويجي للوثائقي، قال فيتيل أنّه لم يُشاهد الفيلم كاملًا بعد، لكنّه يعتقد بأنّه سيكتشف معلومات جديدة حول بطله ومثله الأعلى أثناء نشأته.

وقال الألماني: "مثّل مايكل إلهامًا كبيرًا بالنسبة لي، ليس فقط أثناء مشاهدته يتسابق عندما كنت صغيرًا، لكن أيضًا عندما تعرّفت عليه وأصبحنا صديقَين. لذا بالتأكيد كانت تربطني به علاقة مميّزة جدًا".

وأردف: "التفكير فيه يُؤلم بشكلٍ واضح بالنظر إلى الحالة التي هو فيها، ومواصلته القتال، ومرّت فترة طويلة على هذا النحو. لذا من الواضح أنّني قريبٌ جدًا وأتطلّع قدمًا لمشاهدة الوثائقي، لأنّه بالتأكيد ستكون هناك أشياء لم أكن أعرفها عنه".

اقرأ أيضاً:

وسيُركّز الوثائقيّ على أنشطة الألماني التسابقيّة عوضًا عن حادثة التزلّج وتعافيه منذ ذلك الحين.

ويتوقع فيتيل بأنّ الوثائقيّ سيُعطي شوماخر حقّه، وسيُساعد على التوعية أكثر بمسيرته مع جوردان، وبينيتون، وفيراري ومرسيدس من خلال أعين من عملوا معه عن قرب.

وقال فيتيل: "أعتقد بأنّه كان هناك الكثيرون المقرّبون منه، وأعتقد بأنّ كلًا منهم قدّم جزءًا من الصورة الكاملة".

وأضاف: "آمل أنّهم قاموا بعملٍ رائع، لكنّني متأكّدٌ من ذلك، لأنّ القصّة التي حدثت في الواقع مدهشة. حظي بمسيرة مدهشة وأعتقد بأنّه شخصٌ رائع. أتطلّع قدمًا لمشاهدة الوثائقي، لكنّني لم أشاهد أيّة أجزاء منه بعد".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

المقال السابق

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

المقال التالي

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى

2 س
2
فورمولا 1

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر

3 س
3
فورمولا 1

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

4 س
4
فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"

5
فورمولا 1

وولف: على مرسيدس أن تتقبّل "على مضض" تبعات قرار سباق بلجيكا

10 س
أحدث الأخبار
أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى

2 س
فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر
فورمولا 1

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر

3 س
فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر
فورمولا 1

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

4 س
أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ
فورمولا 1

أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ

6 س
مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022
فورمولا 1

مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022

7 س
أحدث ملفات الفيديو
دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
5 س

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

مايكل شوماخر More from
مايكل شوماخر
قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد! سباق الجائزة الكبرى البلجيكي
فورمولا 1

قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!

شوماخر: سباق سبا سيكون "عاطفيًا" بعد 30 عامًا من مشاركة والدي الأولى في الفورمولا واحد جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

شوماخر: سباق سبا سيكون "عاطفيًا" بعد 30 عامًا من مشاركة والدي الأولى في الفورمولا واحد

نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لوثائقي "شوماخر" المنتظر جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1

نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي لوثائقي "شوماخر" المنتظر

الأكثر شعبية اليوم

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد تغيير القوانين بعد جائزة بلجيكا الكبرى "الهزلية"

وولف: على مرسيدس أن تتقبّل "على مضض" تبعات قرار سباق بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: على مرسيدس أن تتقبّل "على مضض" تبعات قرار سباق بلجيكا

نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس في حيرة من أمره حيال منح النقاط لجائزة بلجيكا الكبرى

مرسيدس ستجلب تحديثات "صغيرة" إلى جائزة اليابان الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس ستجلب تحديثات "صغيرة" إلى جائزة اليابان الكبرى

مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022

أحدث الأخبار

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

أهمّ 10 أمور تعلمناها من جائزة بلجيكا الكبرى

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر

أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ
فورمولا 1 فورمولا 1

أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.