أجرى سائق أستون مارتن مقابلات للحديث عن آرائه في بطله ضمن الفيلم الجديد الذي يسرد حياة ومسيرة البارون الأحمر. وسيتمّ إطلاق الفيلم في الـ 15 من سبتمبر المقبل.

لكن في ظلّ مواصلة شوماخر القتال للتعافي من الإصابات الخطيرة في رأسه التي تعرّض لها خلال حادث تزلّج في 2013، قال فيتيل أنّ الوضع الحالي بعيدٌ كلّ البعد عن الرابط المميّز الذي شكّلاه معًا على حلبات السباق.

وبالرغم من ظهوره في المقطع الترويجي للوثائقي، قال فيتيل أنّه لم يُشاهد الفيلم كاملًا بعد، لكنّه يعتقد بأنّه سيكتشف معلومات جديدة حول بطله ومثله الأعلى أثناء نشأته.

وقال الألماني: "مثّل مايكل إلهامًا كبيرًا بالنسبة لي، ليس فقط أثناء مشاهدته يتسابق عندما كنت صغيرًا، لكن أيضًا عندما تعرّفت عليه وأصبحنا صديقَين. لذا بالتأكيد كانت تربطني به علاقة مميّزة جدًا".

وأردف: "التفكير فيه يُؤلم بشكلٍ واضح بالنظر إلى الحالة التي هو فيها، ومواصلته القتال، ومرّت فترة طويلة على هذا النحو. لذا من الواضح أنّني قريبٌ جدًا وأتطلّع قدمًا لمشاهدة الوثائقي، لأنّه بالتأكيد ستكون هناك أشياء لم أكن أعرفها عنه".

وسيُركّز الوثائقيّ على أنشطة الألماني التسابقيّة عوضًا عن حادثة التزلّج وتعافيه منذ ذلك الحين.

ويتوقع فيتيل بأنّ الوثائقيّ سيُعطي شوماخر حقّه، وسيُساعد على التوعية أكثر بمسيرته مع جوردان، وبينيتون، وفيراري ومرسيدس من خلال أعين من عملوا معه عن قرب.

وقال فيتيل: "أعتقد بأنّه كان هناك الكثيرون المقرّبون منه، وأعتقد بأنّ كلًا منهم قدّم جزءًا من الصورة الكاملة".

وأضاف: "آمل أنّهم قاموا بعملٍ رائع، لكنّني متأكّدٌ من ذلك، لأنّ القصّة التي حدثت في الواقع مدهشة. حظي بمسيرة مدهشة وأعتقد بأنّه شخصٌ رائع. أتطلّع قدمًا لمشاهدة الوثائقي، لكنّني لم أشاهد أيّة أجزاء منه بعد".