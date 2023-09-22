فيتيل: من الخطأ تجاهل عبقرية فيرستابن في موسم 2023 للفورمولا واحد

كسر فيرستابن الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في تاريخ الفورمولا واحد، حين حقق فوزه العاشر على حلبة مونزا.

وتسبب هذا الرقم القياسي الجديد ببعض الجدل، حين قلل توتو وولف مدير فريق مرسيدس من أهميته، مشيراً إلى أنه لا يهتم بتلك الإحصائيات، وأنها تنتمي إلى "ويكيبيديا" التي لا يقرؤها أحد.

لكن وولف تراجع لاحقاً عن تلك التصريحات، واعترف بأنها لم تكن طريقة ذكية في الكلام، بعد أن تلقى بعض الانتقادات حيالها.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة اليابان الكبرى، أوضح فيتيل أن فيرستابن لا يتلقى الثناء الكافي على إنجازاته، وأن الطريقة التي يقود بها عبقرية للغاية.

فقال: "أعتقد أن الناس لا يحبون مشاهدة نفس السائق يفوز دوماً".

وأكمل: "هذا السائق هو ماكس حالياً. وسابقاً كان لويس. وقبله كنت أنا. وكان هناك ميكا (هاكينن) في فترة ما. وكذلك مايكل (شوماخر)".

وأضاف: "أعتقد أن هذا جزء من الرياضة. لكن حقاً، علينا الشعور بأننا محظوظون لمشاهدة التاريخ يُكتَب. ما يقوم به ماكس هذا الموسم رائع بكل معنى الكلمة".

وتابع: "سيارته مذهلة، لكن الأكثر إذهالاً هو مقدار الجهد الذي يبذله. إنه لا يرتكب أي خطأ. وهو لا يتلقى الثناء الكافي على ذلك".

سيباستيان فيتيل تصوير: صور موتورسبورت