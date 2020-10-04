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فيتيل منفتح على فكرة إقامة سباق بسيارة موحدة المواصفات لسائقي الفورمولا واحد

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فيتيل منفتح على فكرة إقامة سباق بسيارة موحدة المواصفات لسائقي الفورمولا واحد

قال سيباستيان فيتيل أنهّ سيحبّذ لو أُتيحت فرصة التسابق في مواجهة منافسيه في الفورمولا واحد ضمن سباق على سيارات بمواصفات موحدة على شاكلة منافسات السيارات السياحية، لكنّه يخشى بأن زمن اختبار السائقين لأنواع مختلفة من السيارات "قد ولّى".

ستعود الفورمولا واحد إلى حلبة نوربورغرينغ لجائزة إيفل الكبرى نهاية الأسبوع المُقبل، لكن من دون سباقات مقعدٍ أحادي داعمة على الروزنامة، حيث لن تعود منافسات الفورمولا 2 حتّى جائزة البحرين، في حين انتهى موسم الفورمولا 3 في موجيللو.

فيما تتواجد سباقات لكأس رينو كليو وسلسلة أساطير السيارات السياحية على جدول الحلبة، لكنّها ستحظى بمتابعة محدودة.

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ويُذكر أنّه احتفالًا بافتتاح الحلبة الجديدة، أقامت نوربروغرينغ سباقًا شهيرًا في 1984 شهد مشاركة 10 أبطال فورمولا واحد وعدد من سائقي الجائزة الكبرى الآخرين، تنافسوا جميعهم على سيارات من طراز مرسيدس 190 إي.

وقد فاز بالسباق بطل الفورمولا 3 البريطانية حينها إيرتون سينا، ليسجّل ذلك ميلاد النجم البرازيلي قبل ثلاثة أسابيع من تحقيقه منصّة التتويج الأولى له في الفورمولا واحد في جائزة موناكو الكبرى.

هذا ولم تُكرر الفورمولا واحد ذلك منذ أن أقامت حدثًا مشابهًا تنافس فيه سائقو البطولة في مواجهة بعضهم البعض على سيارات متطابقة، لكنّ بطل العالم أربع مرّات فيتيل منفتح الآن على فكرة مشابهة.

حيث قال: "سيكون ذلك ممتعًا، سأحبّذ فكرة كهذه. إذا ما حظينا بفرصة خوض سباق على سيارات سياحية، حيث نسابق في مواجهة بعضنا البعض بشراسة، لا أعلم إذا ما سيؤثّر ذلك بشكل كبير على جودة العرض المقدم في سباق الفورمولا واحد التالي".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون أمرًا ممتعًا. حدث ذلك منذ وقت طويل، لكن في هذه الأيام نخوض الكثير من سباقات الفورمولا واحد، لكن سيكون من الرائع أن نخوض سباقات أخرى كذلك على سيارات من نوع آخر".

وتابع: "في السابق كان هنالك تغييرات أكبر فيما يتعلّق بالسائقين في الفورمولا واحد، الفورمولا 2، في أيّة فئة في الحقيقة، أسبوع مشارك وأسبوع على الخطوط الجانبية".

وأكمل: "الآن بالطبّع مستوى المنافسة مرتفع للغاية، حيث تركّز على أمر واحد. أعتقد أنّه سيكون من الممتع لنا كسائقين أنّ نمتلك القدرة على خوض تجارب مختلفة وقيادة سيارات أخرى والمنافسة في سلاسل أخرى كذلك".

واختتم: "يُمكنني كذلك رؤية أنّ ذلك حينها سينقل تركيزكم بعيدًا، وعندها سيبدأ ذلك حزمة كاملة من مواضيع النقاش. لكنني أرى بأنّ تلك الأيام قد ولّت".

جديرٌ بالذكر أنّ برندون هارتلي وفرناندو ألونسو هما سائقا الفورمولا واحد الوحيدان في الحقبة الحديثة اللذان وازنا بين برامجهما في الفورمولا واحد مع فئة أخرى، حيث سابقا في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" في 2017 و2018-19 تواليًا.

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