فيتيل: منح الفائز بالسباق القصير لقب "قطب الانطلاق الأوّل الرسمي" خاطئ

سيتمّ اختبار صيغة تصفيات السباق القصير للمرّة الأولى ضمن جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيُقام سباق بمسافة 100كلم عوضًا عن التصفيات التقليديّة بعد ظهر السبت لتحديد ترتيب شبكة انطلاق سباق الأحد الأساسي.

في المقابل فإنّ التصفيات ذات الأقسام الثلاث ستُقام بعد ظهر الجمعة، لكنّ متصدّر تلك الحصّة لن يُمنح قطب الانطلاق الأوّل الإحصائي مثلما كان مفترضًا مسبقًا، حيث قال روس برون المدير الرياضيّ للبطولة الشهر الماضي أنّه "بعد التفاوض مع فيا، فقد شعروا بأنّ المتواجد في الخانة الأولى يوم السباق الرئيسي" هو الذي يجب أن يُعتبر صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

وتسبّب ذلك القرار في جدلٍ حيال كيفيّة التعامل مع سجلّات أقطاب الانطلاق الأولى من الآن فصاعدًا.

وقال فيتيل عندما سُئل حول ذلك اليوم الخميس: "أعتقد بأنّ ذلك خاطئ".

وأضاف: "قطب الانطلاق الأوّل هو أسرع زمنٍ يتمّ تحقيقه، أو أسرع زمن في التصفيات".

وأردف: "سيُصبح الأمر مربكًا. لو كان هذا سيحدث مرّة فحسب، فلن يُؤثّر كثيرًا. لكن لو انتهى بنا المطاف بـ 10 سباقات قصيرة في العام المقبل أو المستقبل، فأعتقد بأنّ ذلك سيكون غريبًا".

وأكمل: "لذا يجب أن يكون قطب الانطلاق الأوّل من نصيب السائق صاحب أسرع لفّة".

وعلى إثر تعليقات فيتيل، قال إستيبان أوكون الذي كان حاضرًا معه في المؤتمر الصحفي: "حينها نصف التصفيات القصيرة بالسباق القصير؟" ليجيب بطل العالم أربع مرّات: "بالتأكيد، يجب وصفه بقطب الانطلاق الأوّل القصير أو ما شابه".

وأضاف: "هذه بمثابة منافسة جديدة، لم تكن موجودة قبل 50 عامًا، وهي موجودة الآن، تجب إضافة خانة أخرى في الإحصائيّات".