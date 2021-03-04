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فيتيل مُنتقدًا خطة السباقات القصيرة: ليست منطقية ولا تعالج المشكلة الحقيقية

انتقد سيباستيان فيتيل خطط الفورمولا واحد لتقديم السباقات القصيرة في موسم 2021، قائلًا بأنّها فكرة "غير منطقية" و"تنحرف بالتركيز عن المشكلة الحقيقية".

فيتيل مُنتقدًا خطة السباقات القصيرة: ليست منطقية ولا تعالج المشكلة الحقيقية

تخطط الفورمولا واحد لإقامة سباقات قصيرة في أيام السبت من عُطل نهاية الأسبوع في ثلاث جوائز كبرى في 2021، وذلك في محاولة لتجربة تغيير على الصيغة المعتادة، حيث سيحدّد ذلك السباق القصير شبكة الانطلاق لسباق الأحد الرئيسي.

ومن المخطط حاليًا إقامة سباق قصير بطول 100 كلم خلال جوائز كندا، إيطاليا والبرازيل، وذلك بعد تلقّي ذلك المقترح "دعمًا واسعًا" من الفرق خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد الأخير.

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ويتم حاليًا الانتهاء من التفاصيل الإضافية من خلال مجموعة عمل ليتمّ اتّخاذ القرار النهائي قبل انطلاق الموسم نهاية الشهر الجاري.

بيد أنّ عددًا من السائقين أبدوا مخاوفهم من تلك الخطة، حيث يرون بأنّها قد تنتقص من قيمة الانتصارات في سباق الأحد ولن تمثّل حلًا لمشاكل التسابق على الحلبة.

من جهته، كان بطل العالم أربع مرات فيتيل الأكثر انتقادًا لتلك الخطة، حيث أبدى معارضته الواضحة للفكرة وشكّك في المنطق وراء ذلك القرار.

"لا أعلم ما هو منطق التفكير وراء تلك الخطوة" قال فيتيل عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في مقترح السباقات القصيرة.

وأضاف: "لست مؤيدًا لذلك. لماذا يكون لديك نهائي قبل النهائي؟ ما جدوى ذلك؟ لا أفهم تلك الخطوة".

وتابع: "بالطبّع لو بات هنالك سباق يوم السبت، عندها سيتعيّن عليّ المشاركة كوني ما أزال أرغب في المشاركة يوم الأحد، لكن من وجهة نظري، لا تبدو تلك فكرة منطقية".

في المقابل، يرى الألماني أنّه وإذا ما تعيّن على الفورمولا واحد تغيير صيغة نهاية الأسبوع، فذلك دليل على وجود مشكلة أكبر يجب إيجاد حل لها.

حيث قال: "لديك سباق الجائزة الكبرى، ودومًا ما كان بطول حوالي 300 كلم وهو التحدي الأساسي في نهاية الأسبوع. أعتقد أنّه وإذا ما عليك تقديم أمر كهذا، فإنّك عندها تواجه مشكلة عليك حلّها عوضًا عن تغيير الصيغة، أو إضافة سباق آخر، أو دقيقتين إضافيتين، أو حصة تصفيات رابعة أو خامسة، أو أي شيء من هذا القبيل".

واختتم: "ربما يساهم ذلك في تحريف التركيز بعيدًا عن المشكلة الحقيقية، حيث أنّ تلك الخطوة ستكون بمثابة ترقيع وليس إصلاح".

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جديرٌ بالذكر أنّ فيتيل ليس السائق الوحيد الذي عبّر عن معارضته لفكرة السباقات القصيرة، حيث سبق وصرّح ثنائي ريد بُل سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابن بأنّهما غير متأكدَين من جدوى تلك الخطة "المحفوفة بالمخاطر"، بينما يرى دانيال ريكاردو سائق مكلارين أنّها ستنتقص من قيمة سباقات الأحد.

لكنّ من المعلوم أن الفرق تؤيد تلك الفكرة، حيث يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنّها أمرًا "تحتاج الفورمولا واحد للقيام به وتجربته في 2021".

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