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فيتيل معلقاً على الفشل مع فيراري: بعض المعارك لم يكن يتوجب عليّ خوضها

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فيتيل معلقاً على الفشل مع فيراري: بعض المعارك لم يكن يتوجب عليّ خوضها
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اعترف سيباستيان فيتيل بأنه فشل في إحراز لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد مع فيراري، مشيراً إلى "بعض المعارك التي لم يكن بحاجة لخوضها" خلف الكواليس.

انضم فيتيل إلى فيراري عام 2015 مع هدف السير على خطا بطله المفضل منذ أن كان صغيراً: مايكل شوماخر، وتحقيق لقب عالم مع فريق مارانيللو.

وأنهى بطل العالم أربع مرات بمركز الوصافة في موسمي 2017 و2018، وأحرز 14 انتصاراً مع فيراري، لكن وبعد 18 شهراً مخيبة للآمال قررت فيراري عدم تجديد العقد مع فيتيل نهاية موسم 2020، وضمّ كارلوس ساينز سائق مكلارين بديلاً عنه.

وأشار فيتيل الذي سيقود بديلاً عن سيرجيو بيريز مع أستون مارتن لموسم 2021 المقبل، إلى أنه لا يندم على المواسم الخمسة التي أمضاها مع الحصان الجامح، لكنه اعترف بأن فترته مع الفريق الإيطالي كانت فاشلة.

فقال في برنامج "بيوند ذا غريد" الإذاعي للفورمولا واحد عبر الإنترنت: "تلك حقيقة، لقد فشلت لأنني وضعت لنفسي هدفاً أو مهمة تتمحور حول الفوز باللقب مع فيراري. لقد فشلت. لم أتمكن من تحقيق ذلك الهدف".

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ولم يتمكن نجم الألماني من السطوع وسط بيئة الفريق السياسية في مارانيللو، حيث ألمح إلى أنه كان يفضل لو قام ببعض الأمور بشكل مختلف خلف الكواليس.

فقال: "هناك أمور كان يجب أن أقوم بها بشكل أفضل، أمور كان يجب أن أراها من قبل، ومعارك ربما لم يكن يتوجب عليّ خوضها".

وأكمل: "لكن مرة أخرى، أعتقد أن كل شيء حصل أوصلني إلى ما أنا عليه الآن. لو أردتُ تقييم نفسي بصدق ووضوح، فقد فشلت. هل كان هناك أسباب؟ ربما نعم، لكنني لا أقبل بالأعذار. لذا، مهما حصل فقد وضعني على طريق خطوتي التالية والمستوى التالي".

وتابع: "ربما لم تكن المعارك تلك تستحق الانخراط بها، لكن مرة أخرى، ربما تلك هي طبيعتي. أعتقد أن لدي وجهة نظر منطقية في بعض تلك المعارك والنزالات الصغيرة. لكنني أعتقد وفي نهاية المطاف أنك تتعلم بهذه الطريقة وتنضج. أنا مسرور بالمضي قدماً".

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ويتطلع فيتيل قدماً لبداية جديدة مع أستون مارتن: الهوية الجديدة لفريق ريسينغ بوينت، والذي يعتبر أصغر من فيراري بشكل ملحوظ.

وأشار الألماني إلى أنه يرى في ذلك التحدي الجديد "مشروعاً ممتعاً" بعد أن اقتنع بالانضمام إلى الفريق من قبل لورانس سترول، مؤكداً وجود عدة عوامل كانت السبب وراء قراره بالانضمام إليهم.

فقال: "أعتقد أن هناك عوامل متواجدة لدى الفريق بالفعل، مثل الأداء والأمور المتعلقة بالتسابق، وأين سيكون موقع الفريق وإمكانياته".

وأكمل: "يبدو مشروعاً ممتعاً، أمر قررت في نهاية المطاف المشاركة به. إنه مختلف كثيراً عن فيراري، من الواضح أن ريسينغ بوينت بوضعها الحالي ومستقبلها كأستون مارتن، ستتطور إلى الأمام".

واختتم: "ستكون هناك الكثير من الأمور التي تحصل للمرة الأولى، وأعتقد أنه تحدٍ رائع، ورحلة جديدة لكامل الفريق. آمل أن يساهم انضمامي إليهم بالكثير من الإيجابيات للسيارة والفريق".

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الكاتب خلدون يونس

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