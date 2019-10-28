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فيتيل معجب بمراسم التتويج في المكسيك بخلاف الكؤوس "القبيحة" و"رجل السيلفي"

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فيتيل معجب بمراسم التتويج في المكسيك بخلاف الكؤوس "القبيحة" و"رجل السيلفي"
28-10-2019

أشاد سيباستيان فيتيل بمنصّة التتويج المبتكرة لجائزة المكسيك الكبرى، لكنّه لم يكن معجبًا بالكؤوس "القبيحة" أو "رجل السيلفي" الذي حاول التقاط صورة معه.

تُقام مراسم تتويج جائزة المكسيك في قسم استاد "فورو سول"، إذ تمّ تشييد مصعد هذا العام ليتضمّن السيارة الفائزة كذلك، حيث ارتقى لويس هاميلتون إلى منصّة التتويج بجانب سيارته مرسيدس، في حين وقف فيتيل وفالتيري بوتاس على المنصّة كالمعتاد.

وعلى مدار نهاية الأسبوع شهدت جائزة المكسيك تمثيلات نابضة بالحياة لثقافة البلد في البادوك، إذ انضمّ إلى الثلاثة الأوائل على منصّة التتويج "ماريو آتشي"، جالب الحظّ الرسمي للسباق، والذي حاول التقاط صورة شخصية "سيلفي" مع فيتيل لكنّه دُفع بعيدًا من قِبَل الألماني.

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"أعتقد بأنّها كانت جيّدة" قال فيتيل عن مراسم منصّة التتويج.

وأضاف: "لم أشعر بأنّني الشخص الذي يحبّذ التقاط السيلفي عندما حاول الضغط من أجل التقاط هذه الصورة، لذلك دفعته بعيدًا، فأنا لست شخصًا محبًا لهذا النوع من الصور على أيّة حال".

وتابع: "كان التنظيم رائعًا، أن يتمّ رفع السيارة الفائزة كذلك كان جانبًا ممتعًا بالفعل. إذ كانت طريقة جيّدة من أجل إشراك كامل الاستاد والجمهور. أحببت معظم المراسم بخلاف رجل السيلفي والكؤوس، إذ من المؤسف أن تحظى بسباق رائع كهذا مع ذلك الكم من الجهود التي وضعت في التنظيم ومن ثمّ تحصل على تلك الكؤوس القبيحة التي تبدو مملة".

وقد سبق وانتقد فيتيل الكؤوس المصممة بناءً على الرُعاة وأبدى رغبته بعودة الكؤوس المصممة خصيصًا عوضًا عن كؤوس الشركات الحالية.

فقال: "ربما يُمكن أن نحصل في المستقبل على أمر رائع، كؤوس مكسيكية تعبّر عن ثقافتهم، كون الوضع الحالي مؤسف. علامة هاينكن موضوعة في كلّ مكان على الكأس! إذ لا تحتاج إلى تلك النجمة الفجّة على الكأس كذلك".

واختتم: "اعملوا على شيء رائع مثل الذي كان متواجدًا في الفورمولا واحد قبل عودة البطولة إلى هنا. كما أنّ استخدام السيارة الفائزة كجزء من منصّة التتويج لن يتماشى في كلّ مكان".

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