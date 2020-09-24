فيتيل: "مشاعر مختلطة" تجول بخاطري حول كسر هاميلتون لرقم شوماخر القياسي

سيعادل هاميلتون رقم شوماخر القياسي لعدد مرات الفوز والبالغ 91 إذا ما فاز بجائزة روسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، كما أنّه على الطريق لكسر ذلك الرقم في المستقبل القريب.

وسيسجّل ذلك أحدث الأرقام القياسية التي كان يحملها شوماخر ووقعت في جعبة هاميلتون الذي يهدف كذلك إلى معادلة ألقاب الألماني البالغة سبعة ألقاب هذا العام.

ويحتلّ فيتيل المركز الثالث في قائمة أكثر السائقين حصدًا للانتصارات في الفورمولا واحد مع 53 فوزًا باسمه، كما أنّ سائق فيراري الحالي لطالما اتّخذ من شوماخر قدوة له بينما كان يشقّ طريقه في عالم السباقات.

"لطالما بدا ذلك الرقم مستحيلًا على أيّ سائق أن يصل إليه" قال فيتيل مشيرًا إلى عدد مرات فوز شوماخر.

وأضاف: "الآن وبعد السنوات الماضية ورؤية سجل لويس على الحلبة، فقد كان يقترب أكثر فأكثر، وأعتقد بأنّها باتت الآن مسألة وقت فقط ليصل إلى ذلك".

وتابع: "من جانب، سأكون حزينًا للغاية بكل تأكيد، كون مايكل ما يزال بطلي، لكنني على الجانب الآخر سأكون سعيدًا جدًا كذلك من أجل لويس. فهو يستحق كل هذا النجاح الذي تمتع به خلال الأعوام الأخيرة، وما سيتمتع به هذا العام. لا أعلم إذا ما سيواصل مسيرته في الفورمولا واحد، لكن أعتقد بأنه سيفعل ذلك".

وأكمل: "لدي مشاعر مختلطة بين السعادة والحزن. لكن فيما يخصّني أنا، فأنا بعيد للغاية عن ذلك بكل تأكيد".

جديرٌ بالذكر أنّ شوماخر حمل ذلك الرقم القياسي لعدد مرات الفوز منذ جائزة بلجيكا الكبرى موسم 2001، عندما كسر الرقم السابق لآلان بروست والبالغ 51 فوزًا.