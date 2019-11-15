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فيتيل: مزاعم فيرشتابن "لم تكن احترافيّة ولا ناضجة"

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فيتيل: مزاعم فيرشتابن "لم تكن احترافيّة ولا ناضجة"
15-11-2019

قال سيباستيان فيتيل أنّ فريقه فيراري قادرٌ على الردّ على المسار ضمن جائزة البرازيل الكبرى على مزاعم ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل "اللااحترافيّة وغير الناضجة".

أشار فيرشتابن إثر جائزة الولايات المتّحدة الكبرى إلى تراجع وتيرة فيراري المتزامن مع التوجيه التقنيّ الذي أصدرته "فيا" بشأن تدفّق الوقود على أنّه "ما يحدث عندما تتوقّف عن الغشّ".

"حسنًا أعتقد بأنّ تلك علامة على أيّامنا الحاليّة حول امتلاك الجميع لشيء لقوله على الدوام" قال فيتيل عندما سُئل يوم الخميس في إنترلاغوس حول تعليقات فيرشتابن، وأضاف: "أعتقد بأنّ الفارق الكبير بالمقارنة مع الماضي هو أنّ الكثيرين يتمّ سماعهم الآن، بينما كانوا يُتجاهلون في الماضي".

وأردف: "كلّ فردٍ حرٌ في ما يقوله، وإن كان ذلك ما يعتقده فمن الواضح أنّ لدينا رأيًا آخر".

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وعند الإلحاح عليه بشأن رأيه في اتّهام فيرشتابن لفيراري بالغشّ، توسّع فيتيل أكثر في الإجابة قائلًا: "لا أعتقد بأنّ أيّ أحدٍ في فريقنا أخذ ذلك على نحوٍ شخصي. أعتقد بأنّ ذلك غير احترافي ولا ناضج، لكن يُمكنني أن أرى أنّكم (وسائل الإعلام) مهتمّون بردّي عليه، ولست مهتمًا كثيرًا بذلك، ما عدا أن أقول أنّ أفضل طريقة لنا للردّ هي العودة إلى المستوى الطبيعي".

وأردف: "لسنا فخورين بما آلت إليه الأمور في أوستن يوم الأحد، لم يكن أحدٌ بحاجة للتذمّر بعد السبت. لكنّنا عانينا على أكثر من صعيد يوم الأحد، الظروف، والإطارات والإعدادات وكلّها أمورٌ نحتاج للعمل عليها".

وأكمل: "لكن مجدّدًا إن كان ذلك ما يعتقده فذلك هو اعتقاده. وحتى لو غيّر رأيه في الأسابيع المقبلة فإنّنا لا نهتمّ كثيرًا في النهاية".

وأصرّ فيتيل على أنّ تراجع تأدية فيراري على الخطوط المستقيمة في أوستن لم يكن بسبب تراجع الطاقة.

وقال: "كلّا، لم نخسر أيًا من طاقة المحرّك. أعتقد بأنّنا اخترنا اعتماد ارتكازيّة أعلى من الآخرين. كانت المقارنة واضحة في التصفيات كوننا كسبنا بعض الوقت على الخطوط المستقيمة، ليس بالقدر المعتاد، لكنّنا لم نخسر مثل المعتاد في المنعطفات، ومن الواضح أنّ تلك معادلة".

وأكمل: "من الواضح أنّني لم أشارك في أغلب فترات السباق، لكنّنا لم نتمتّع بالوتيرة مع شارل لوكلير كذلك، لكنّني متأكّدٌ من أنّ ذلك ليس بسبب المحرّك. هناك أشياء أخرى أحدثت الفارق ولعبت دورًا وهو ما نعمل على فهمه".

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