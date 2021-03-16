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فيتيل: مرسيدس "ستعود مجدداً" بالرغم من مشاكل التجارب الشتوية

يرى سيباستيان فيتيل أن فريق مرسيدس سيعود مجدداً من مشاكل التجارب الشتوية التي واجهها في البحرين، وذلك بحلول السباق الأول، بالرغم من عدم إكمال "عدد أسطوري" من اللفات كما كانت تفعل في السنوات الأخيرة.

فيتيل: مرسيدس "ستعود مجدداً" بالرغم من مشاكل التجارب الشتوية

عانت مرسيدس من مشاكل في الموثوقية خلال تجارب البحرين ولم يتمكن سائقاها من إيجاد التوازن المطلوب.

ومع نهاية التجارب، أكملت مرسيدس عدداً أقل من اللفات مقارنة بالفرق الأخرى، ولم تتجاوز المسافة التي قطعتها السهام الفضية 1645 كيلومتراً، وهو رقم متواضع بالمقارنة مع فرقٍ مثل ألفا روميو (2284 كيلومتراً) وريد بُل (1997) كيلومتراً.

ويعتبر هذا الوضع غريباً عن مرسيدس التي لطالما أكملت مسافات طويلة للغاية خلال التجارب الشتوية في المواسم الأخيرة وبأداء يكاد يكون مثالياً.

لكن وبالرغم من أن مرسيدس تبدو خلف ريد بُل حالياً، لكن فيتيل لا يشكّ بقدرة السهام الفضية على العودة بقوة مجدداً بحلول السباق الافتتاحي.

حيث قال: "من العدل القول أن مرسيدس لم تكمل عدداً ’أسطورياً’ من اللفات كما جرت العادة خلال المواسم الماضية".

وأكمل: "لكن مرة أخرى، أنا واثق أنهم سيكونون بحال جيدة في السباق الأول. ريد بُل تقوم بما يفترض أن تقوم به: المنافسة. لذا، أعتقد أن المنافسة محصورة بين مرسيدس وريد بُل".

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ولا يبدو فيتيل السائق الوحيد المقتنع بقدرة مرسيدس على التعافي من مشاكل التجارب الشتوية.

حيث قال جورج راسل سائق ويليامز: "أنا لا أنظر حقاً إلى ما تفعله فرق الصدارة، لكنني سألتهم عن الوضع. إنهم مرسيدس، سيكونون بخير! أنا واثق من ذلك".

وكان فيتيل قد عانى من مشكلة في علبة التروس مع سيارته أستون مارتن وكذلك تعرض إلى مشكلة في الشاحن التوربيني.

لكن وبالرغم من أنّ تلك القطع تزوّدها مرسيدس، لكن الألماني يرى أن المشكلة قد لا تقع بالكامل على عاتق المصنع الألماني.

فقال: "صحيح أنها وحدة طاقة وعلبة تروس من مرسيدس، لكنها موضّبة ضمن سيارتنا لذا هناك الكثير من المكونات مع بعضها البعض".

وأكمل: "لا أدري بصراحة سبب المشكلة حالياً، نحتاج إلى إيجاد السبب. لا بد من إصلاحها".

واختتم: "لكن كما قلت، من الواضح أننا نعمل معاً وما زال علينا تحسين السيارة والتأكد من عملها بشكل جيد".

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