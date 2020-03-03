فيتيل: مرسيدس بدت "أكثر ارتياحًا" مع سيارتها في التجارب الشتوية

أكملت مرسيدس التجارب الشتوية مسجلة أسرع زمن وأكثر عدد لفّات بين جميع الفرق، ما دفع ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري ليصرّح بأنّ فريقه متأخّر هذا الموسم على صعيد الوتيرة.

كما دعم فيتيل وزميله شارل لوكلير تقييم بينوتو للوضع، بيد أنّ صاحب أسرع زمن في التجارب الشتوية فالتيري بوتاس لم يرغب بالتعقيب على تلك التعليقات، قائلًا بأنّ الفرق تمارس "ألعابًا غريبة" في التجارب الشتوية.

وقد أشار فيتيل إلى أنّ سيارته فيراري تعاني من "سحب أكثر من اللازم" خلال التجارب، وذلك بعد تأخّره بحوالي ثانية عن زمن بوتاس الأسرع.

وعند سؤاله إذا ما شعر بالقلق حيال ما شاهده من مرسيدس، قال فيتيل: "يبدو فقط بأنّ مرسيدس أكثر ارتياحًا مع السيارة".

وأضاف: "ليس فقط على مدار اللفّة الواحدة، وهو ما ينظر إليه المتابعون، ولكن في العموم كذلك، على المسافات الطويلة أيضاً".

وتابع: "أعتقد كذلك بأنّنا حظينا ببعض الطلعات الأفضل، والبعض الأسوأ. من الصعب الجزم بأي أمر، في ظل توقيت الخروج، حالة المسار، كما أنّك لا تعلم ما يقومون به خلف الكواليس. اختبرنا بعض الأمور التي كانت جيّدة للغاية، وأخرى لم تكن جيّدة، ولذلك تأثير بكلّ تأكيد على أزمنة اللفّات".

وأكمل: "إذا ما نظرنا الآن فسنجد مرسيدس في المقدّمة على الأرجح. في كلّ مرّة يخرجون فيها إلى الحلبة يكونون سريعين للغاية مع ارتياح كبير، في حين يتعيّن على الآخرين بذل مزيد من المجهود".

وقالت فيراري أنّها غيّرت في مقاربتها للتجارب الشتوية في 2020 بعد الأداء المثير للإعجاب قُبيل موسم 2019 الذي اتّضح أنّه كان مُضللًا.

وقد فازت فيراري بثلاثة سباقات فقط في حين حصدت مرسيدس بطولتي السائقين والصانعين بسهولة على الرُغم من المعاناة التي بدت عليها في تجارب الموسم الماضي الشتوية.

وقال فيتيل أنّه وبينما من الصعب الجزم بترتيب هجومي في هذا الموسم حتّى السباق الافتتاحي في ملبورن، لكنّه شعر بأنّ قدرًا كافيًا لرسم صورة للوضع يُمكن استخلاصه من نتائج التجارب.

"أعتقد بأنّنا رأينا ما هو كافٍ مع ستّة أيام من التجارب الشتوية، إذ تعلم بصعوبة الموقع الذي تتواجد فيه، لكن وبحلول جولة أستراليا، ربما تبدو الأمور على نحوٍ مختلف" قال فيتيل.

واختتم: "نرى الموقع الذي نتواجد فيه خلال أوّل سباقين، إذ أعتقد بأنّك تملك صورة جيّدة، ومن ثمّ تبني على ذلك. ربما الآن لسنا على قمّة جدول الأزمنة في كل يوم، لذا ربما لا نكون المرشّحين، لكن دعونا نرى أين سنكون في أستراليا".