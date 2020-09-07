فيتيل مرتاح لعدم وجود جمهورٍ في مونزا نظراً لمعاناة فيراري الكبيرة

عانى كل من شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل من ضعف كبير في وتيرة السيارة خلال تصفيات مونزا، بينما فشلا كلاهما في إنهاء السباق مع حادثتين كبيرتين.

عانى فيتيل من مشكلة في مكابح سيارته ليخرج عن المسار ويخرج من السباق، بينما تعرض لوكلير إلى حادث عنيف بعد أن خرج من منعطف "بارابوليكا"، ما تسبب برفع العلم الأحمر.

وتعقيباً على معاناة فريق مارانيللو المتواصلة، صرّح فيتيل بأن عدم وجود الجمهور الوفي والمتعطّش على الحلبة، ربما كان نعمةً، كي لا يروا الأداء الكارثي للسيارة.

فقال: "أعتقد أن هذا الموسم صعب جداً بالنسبة لنا، وأعتقد أنه ربما كان من الجيد عدم وجود جمهور".

وأكمل: "هكذا هي الحياة. يعتمد الأمر على كيفية رؤيتك للأمر، وأعتقد أنه ومن وجهة نظر احترافية، لا يوجد الكثير من الجوانب الإيجابية، وهناك على الدوام أمور سلبية. لذا، المسألة تعتمد على ما تركّز عليه".

وأردف: "بالتأكيد كانت الجولة صعبةً جداً بالنسبة لنا جميعنا، لأن هدفنا الأساسي كان يتركز على السيارة والسباق، وخاصة في مونزا. لكن علينا مواصلة العمل والسعي والنظر للأمور الإيجابية، حتى وإن كانت نادرة".

بالمقابل، أوضح فيتيل أنه ممتن لتعطل مكابحه في مدخل أول منعطف ضيق، نظراً لوجود منطقة خروج آمن كبيرة سمحت له بخفض سرعة سيارته من دون خطر كبير.

فقال: "فشل المكابح هو أصعب المشاكل التي قد تحصل، لكنها حصلت على الأقل في أفضل موقع ممكن على الأغلب. لذا لو حصلت في أي مكان آخر على المسار لربما كان الوضع أكثر خطورة".

وتابع: "خسرت الضغط تماماً في الدواسة وواصلت مباشرة بخط مستقيم. وفي اللفات السابقة واجهتنا المشاكل، كنا نحاول إدارة المكابح لكن الوضع كان سيئاً".

واسترسل: "علينا أن نفهم سبب ما حصل، ولحسن الحظ أن المشكلة واجهتني في المنعطف الأول الذي يضم منطقة خروج آمن كبيرة. لم أتعرض لفشل مكابح بهذا الشكل من قبل على الإطلاق".

من جهته، عانى زميله لوكلير من يوم كارثي في مونزا، حيث تسبب خطأ ارتكبه في اللفة التي تلت خروج سيارة الأمان بحادثة كبيرة وعنيفة له، أدت إلى رفع العلم الأحمر كذلك.

فقال: "لقد خسرت السيطرة على السيارة. ذلك خطئي، لقد كان سباقاً صعباً جداً بصراحة، وكنتُ أعاني طوال الوقت مع الإطارات".

وأردف: "كنت أعتقد أن الحظ لم يحالفنا مع سيارة الأمان، لكن ومع إغلاق مدخل خط الحظائر، كنا محظوظين حقاً. لكننا عانينا بشكل هائل مع الإطارات القاسية ’هارد’. حاولت الضغط لكنني خسرت السيطرة على السيارة وتعرضت لحادثة".

وكانت الحادثة قوية لدرجة تطلبت دخول لوكلير إلى المركز الطبي لإجراء فحوص وقائية، لكن الأطباء أكدوا أن حالته جيدة.

ومن المتوقع ألا يؤثر ذلك على قدرته في المشاركة بجولة موجيللو المقبلة.

حيث قال أصيل موناكو: "أشعر بأنني في حال جيدة. بعض الآلام هنا وهناك، لكن من المفترض أن أكون بحال جيدة".

واختتم: "ذلك شعور طبيعي بعد حادثة كبيرة كهذه، لكنني أشعر بأنني في حال جيدة".

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