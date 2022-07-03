فيتيل محتار حيال انخفاض الوتيرة في تصفيات بريطانيا

لم يتمكن فيتيل إلا من تحقيق المركز 18 خلال القسم الأول من التصفيات على المسار المبلل، بينما تأهل زميله لانس سترول بالمركز الـ 20 والأخير.

وجاءت هذه النتيجة محبطة للفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له، خاصة بعد تأهل سائقيه بالمركزين 17 و18 في مونتريـال.

لكن وبينما كان يبدو أن الفريق يعاني مع تحمية الإطارات، لكن لم تكن هذه سبب الأداء الضعيف في سيلفرستون.

بل انخفاض الوتيرة على المسار المبلل نظراً للوقت القليل الذي أمضاه الفريق في العمل على السيارة المحدّثة.

حيث قال فيتيل: "لم نكن سريعين بما يكفي. خسرنا الكثير من الوقت. واجهت قدراً كبيراً من صعوبة الانعطاف ’اندرستير’ وكنت أنتظرها السيارة كي تنعطف".

وأكمل: "لكنني لا أعتقد أن ذلك هو جوهر المشكلة. لسبب ما، لم نكن قادرين على توليد ما يكفي من التماسك المطلوب".

وأردف: "السيارة لم تكن تنعطف، والجرّ لم يكن جيداً أيضاً. كل شيء كان يعمل بشكل متأخر".

بالمقابل، أشار فيتيل إلى أنه من الصعب تقديم حُكم صحيح على حزمة التحديثات الآن.

فقال: "أعتقد أنه من الصعب الحكم على التحديثات، كانت السيارة جيدة في التجارب الحرة لناحية التوازن. لكنني أعتقد أن سيلفرستون تمثل معياراً صادقاً لموقعك الحقيقي، سنرى كيف ستكون وتيرتنا في السباق".

وأكمل: "لا أعتقد أننا قادرون على تقديم حكمٍ الآن، لكنها بالتأكيد لم تكن خطوة هائلة إلى الأمام. ما زال علينا فهم بعض الأمور".

وفيما يتعلق بالسباق، قال: "علينا أن نكون واقعيين. سيكون من الصعب تسجيل النقاط لكن هذا هدفنا. سنرى".