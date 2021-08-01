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فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي

عبّر الألماني سيباستيان فيتيل عن إحباطه لخسارته فوز أستون مارتن الأوّل في الفورمولا واحد ضمن جائزة المجر الكبرى وذلك بعد أن علق خلف إستيبان أوكون الفائز طوال مسافة السباق.

فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي

بعد فوضى الانطلاقة التي أطاحت بالكثير من سائقي الصدارة واتّخاذ لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل قرارًا خاطئًا بعدم إجراء وقفة صيانة عند إعادة الانطلاقة، ترك سائق مرسيدس كلًا من أوكون سائق ألبين وفيتيل ضمن معركة مفاجئة على الفوز.

وضغط فيتيل على أوكون لفّة تلو الأخرى، ودخل وخرج ضمن مجال "دي آر اس" مرارًا، وبدت سيارة أستون مارتن أسرع في المجمل.

لكنّ الألماني لم يكن قادرًا على الاقتراب بما فيه الكفاية للهجوم على أوكون واكتفى بالمركز الثاني مباشرة خلف الفائز للمرّة الأولى.

وأشاد فيتيل بأداء أوكون الخالي من الأخطاء، لكنّه لم يُخفِ خيبة أمله، حيث قال: "أنا محبطٌ بعض الشيء لأنّني شعرت بأنّني كنت أسرع قليلًا في أغلب السباق. لكنّ إستيبان لم يرتكب أيّ خطأ ولم أكن قادرًا على الاقتراب بما فيه الكفاية. ليست هذه حلبة سهلة التجاوز. لذا ضغطت بقوّة لكنّه بقي على الحلبة وهو يستحقّ فوزه الأوّل".

وأضاف: "من الواضح أنّها نتيجة رائعة لنا، لكن عندما تكون قريبًا بذلك المستوى فإنّك تتطلّع إلى الفوز وليس المركز الثاني".

وقال فيتيل أنّه حاول الضغط على أوكون، الذي لم يتصدّر سباقًا مطلقًا مسبقًا قبل اليوم الأحد، لكن كان من المستحيل البقاء قريبًا ما يكفي على النصف الثاني المتطلّب للارتكازيّة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا كنّا قريبين للغاية من إستيبان على صعيد الوتيرة وضغطت بقوّة، حاولت الضغط عليه ودفعه لارتكاب خطأ. الأمر صعبٌ للغاية في المقطع الأوسط والأخير كذلك من ناحية البقاء قريبًا بما فيه الكفاية. ما عدا ذلك فإنّني كنت لأقوم بتجربة شيء ما، لكن مثلما قلت فقد قام بعملٍ رائع للدفاع بتلك الطريقة وعدم ارتكاب الأخطاء".

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