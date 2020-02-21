فيتيل متفائل بقدرات سيارة فيراري الجديدة بعد اختبارها في برشلونة

لم تتصدّر سيارة فيراري الجديدة لموسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد جدول التواقيت خلال أوّل يومَين من التجارب، بل على العكس تمامًا، فقد تواجدت بعيدًا عن المراكز الأولى مع فيتيل وزميله شارل لوكلير.

هذه التأدية تتناقض مع وتيرة فيراري في العام الماضي عندما ظهرت الأسرع خلال التجارب الشتوية، إلّا أنّ الألماني أشار بأنّ فريقه ليس في عجلةٍ من أمر لكشف سرعة السيارة الحقيقية واستغلال الإمكانات الجديدة لوحدة الطاقة.

"يُمكنك اللعب كثيرًا في ناحية أوضاع المحرّك إلى آخر هذه الأمور" قال فيتيل.

وأضاف: "أعتقد بأنّ الهدف الآن يتمثّل في إثبات الطاقة القصوى للمحرّك، والقيام بأكبر عدد ممكن من اللفّات. لقد قطعنا الكثير فيما يتعلّق بضمان موثوقيّة السيارة".

وتابع: "بمجرّد أن تخرج بالسيارة على المسار، يكون الوضع دومًا مختلفًا بعض الشيء. لذا فإنّنا على الأرجح نحبّذ قطع مزيدٍ من اللفّات بحلول الوقت الحاضر، لكنّني أرى حتّى الآن بأنّنا ضمن المرحلة التي توقّعنا بلوغها مع برنامجنا. إذ نأمل أن نحصل على المزيد من الأميال في جعبتنا خلال الأيام المتبقية".

وأكمل: "أعتقد بأنّ التعديل على المحرّك ليس أمرًا ترغب القيام به على الأرجح في التجارب، وبالتأكيد ليس من أجل أن تُظهر ذلك للجميع. لهذا لا أعتقد بأنّنا نملك أجندة لذلك حتّى الآن".

كما أعرب فيتيل عن شعوره بالارتياح من أداء سيارة "أس.أف1000" مؤكّدًا بأنه تمّت معالجة بعض مشاكل العام الماضي.

وقال "لقد قمت ببعض اللّفات وكان بإمكاني الشعور بسرعة كبيرة بخصائص السيارة. أعتقد بأنها أفضل في بعض المكان، وفي أماكن أخرى هي شبيهة بسيارة العام الماضي".

واختتم "من الواضح بأننا نملك خطة عمّا نُريد تحقيقه مع سيارة هذا العام إذ يسير كُلّ شيء في هذا الاتجاه. السيارة تتمتع بالمزيد من الارتكازية ولكن هل المستوى الجديد سيكون كافيًا؟ سنرى ذلك، ولكنها بالتأكيد خطوة متقدمة عن العام الماضي".