فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

تجاوز عددٌ من السائقين سيارة الأمان وفق الإجراءات الطبيعيّة لإرجاع أنفسهم إلى آخر ترتيب صفّ السيارات خلال سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

ووجد أولئك السائقون أنفسهم أمام بعض المارشلز على المسار الذين كانوا لا يزالون يعملون على تنظيف المسار إثر حادثة سابقة، وهو ما تسبّب في جدلٍ حيال ذلك الإجراء والمخاوف المتعلّقة بالسلامة نتيجة لذلك.

وقال فيتيل مدير جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى أنّ المشكلة تتمثّل في أنّ برنامج نظام التوقيت الرسميّ، الذي تشغّله الفورمولا واحد نيابة عن "فيا"، لا يتضمّن إمكانيّة "إعادة التعيين" واحتساب لفّة إضافيّة للسائقين المتأخّرين بلفّة.

وقال الألماني: "أعتقد بأنّه يجب التركيز أكثر على حلٍ. أعتقد بأنّ السبب وراء إرجاع أنفسنا فعليًا وعمليًا إلى لفّة الصدارة هو عدم قدرتنا على فعل ذلك من خلال البرمجيّة".

وأكمل: "لذا علينا إتمام لفّة إضافيّة، وهو ما يبدو مُخجلًا، لكنّني أعتقد بأنّ تلك هي الحقيقة".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّه للمستقبل فإنّ علينا بذل بعض الجهد الإضافيّ في البرمجيّة من أجل عدم إجبار السارات المتأخّرة بلفّة للعودة فعليًا إلى لفّة الصدارة، بل يُمكن إعادة تعيين النظام على الشاشة، وإرجاع كلّ سيارة إلى موقعها الفعليّ. أعتقد بأنّ ذلك قد يكون حلًا".

وأكّد متحدّثٌ باسم "فيا" لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ نظام التوقيت لا يتضمّن القدرة على منح السائقين المتأخّرين لفّة لم يُكملوها فعليًا، لكنّه أشار إلى أنّ هكذا مُتطلّبات لم يتمّ طرحها مسبقًا.

وتتمحور الحاجة لإرجاع السيارات إلى لفّة الصدارة فعليًا إلى مسألة تقليص أفضليّة رياضيّة محتملة.

إذ أنّ على أولئك السائقين استهلاك الوقود فعليًا وكذلك الإطارات لإكمال لفّة إضافيّة حرّة، حيث يُمكن للسائقين فيها الضغط بسرعة التسابق الطبيعيّة تقريبًا من أجل اللحاق بالركب.

وفي حال احتُسبت اللفّة أوتوماتيكيًا، فقد يكون بوسع السائقين كسب أفضليّة على صعيد الوقود والإطارات بالمقارنة مع الآخرين أمامهم.