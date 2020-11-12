فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 ساعات
:
25 دقيقة
:
06 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

المشاركات
التعليقات
فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"
من قبل:

قال سيباستيان فيتيل أنّه من "المخجل" أن يحتاج السائقون المتأخّرون بلفّة لإرجاع أنفسهم إلى لفّة الصدارة خلال فترات سيارة الأمان، لكنّ "فيا" تؤكّد على وجود سببٍ وراء الحاجة لفعل ذلك.

تجاوز عددٌ من السائقين سيارة الأمان وفق الإجراءات الطبيعيّة لإرجاع أنفسهم إلى آخر ترتيب صفّ السيارات خلال سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

ووجد أولئك السائقون أنفسهم أمام بعض المارشلز على المسار الذين كانوا لا يزالون يعملون على تنظيف المسار إثر حادثة سابقة، وهو ما تسبّب في جدلٍ حيال ذلك الإجراء والمخاوف المتعلّقة بالسلامة نتيجة لذلك.

وقال فيتيل مدير جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى أنّ المشكلة تتمثّل في أنّ برنامج نظام التوقيت الرسميّ، الذي تشغّله الفورمولا واحد نيابة عن "فيا"، لا يتضمّن إمكانيّة "إعادة التعيين" واحتساب لفّة إضافيّة للسائقين المتأخّرين بلفّة.

وقال الألماني: "أعتقد بأنّه يجب التركيز أكثر على حلٍ. أعتقد بأنّ السبب وراء إرجاع أنفسنا فعليًا وعمليًا إلى لفّة الصدارة هو عدم قدرتنا على فعل ذلك من خلال البرمجيّة".

وأكمل: "لذا علينا إتمام لفّة إضافيّة، وهو ما يبدو مُخجلًا، لكنّني أعتقد بأنّ تلك هي الحقيقة".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّه للمستقبل فإنّ علينا بذل بعض الجهد الإضافيّ في البرمجيّة من أجل عدم إجبار السارات المتأخّرة بلفّة للعودة فعليًا إلى لفّة الصدارة، بل يُمكن إعادة تعيين النظام على الشاشة، وإرجاع كلّ سيارة إلى موقعها الفعليّ. أعتقد بأنّ ذلك قد يكون حلًا".

وأكّد متحدّثٌ باسم "فيا" لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ نظام التوقيت لا يتضمّن القدرة على منح السائقين المتأخّرين لفّة لم يُكملوها فعليًا، لكنّه أشار إلى أنّ هكذا مُتطلّبات لم يتمّ طرحها مسبقًا.

وتتمحور الحاجة لإرجاع السيارات إلى لفّة الصدارة فعليًا إلى مسألة تقليص أفضليّة رياضيّة محتملة.

إذ أنّ على أولئك السائقين استهلاك الوقود فعليًا وكذلك الإطارات لإكمال لفّة إضافيّة حرّة، حيث يُمكن للسائقين فيها الضغط بسرعة التسابق الطبيعيّة تقريبًا من أجل اللحاق بالركب.

وفي حال احتُسبت اللفّة أوتوماتيكيًا، فقد يكون بوسع السائقين كسب أفضليّة على صعيد الوقود والإطارات بالمقارنة مع الآخرين أمامهم.

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا

المقال السابق

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا

وولف طلب نصيحة بروست حيال مشاكل المنافسة بين زميلي الفريق الواحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف طلب نصيحة بروست حيال مشاكل المنافسة بين زميلي الفريق الواحد

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

بيريز: استراحة من الفورمولا واحد قد تكون خيارًا لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: استراحة من الفورمولا واحد قد تكون خيارًا لموسم 2021

هاميلتون ينفتح حول تأجيل تجديد عقده مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون ينفتح حول تأجيل تجديد عقده مع مرسيدس

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

لوكلير: أصبحت سائقًا أفضل وأكثر صبرًا في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: أصبحت سائقًا أفضل وأكثر صبرًا في 2020

قرار عام 2007 الذي بنى امبراطوريّة مرسيدس في حقبة المحرّكات الهجينة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

قرار عام 2007 الذي بنى امبراطوريّة مرسيدس في حقبة المحرّكات الهجينة

أحدث الأخبار

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا

هاميلتون ينفتح حول تأجيل تجديد عقده مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون ينفتح حول تأجيل تجديد عقده مع مرسيدس

لوكلير: أصبحت سائقًا أفضل وأكثر صبرًا في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: أصبحت سائقًا أفضل وأكثر صبرًا في 2020

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا

52دقيقة
2
فورمولا 1

وولف طلب نصيحة بروست حيال مشاكل المنافسة بين زميلي الفريق الواحد

3
فورمولا 1

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

30دقيقة
4
فورمولا 1

بيريز: استراحة من الفورمولا واحد قد تكون خيارًا لموسم 2021

5
فورمولا 1

هاميلتون ينفتح حول تأجيل تجديد عقده مع مرسيدس

أحدث الأخبار

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"
فورمولا 1

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا
فورمولا 1

فيرشتابن يُحبّذ "أن يطير رأسه" من الجاذبيّة في المنعطف الثامن في تركيا

هاميلتون ينفتح حول تأجيل تجديد عقده مع مرسيدس
فورمولا 1

هاميلتون ينفتح حول تأجيل تجديد عقده مع مرسيدس

لوكلير: أصبحت سائقًا أفضل وأكثر صبرًا في 2020
فورمولا 1

لوكلير: أصبحت سائقًا أفضل وأكثر صبرًا في 2020

بيريز: استراحة من الفورمولا واحد قد تكون خيارًا لموسم 2021
فورمولا 1

بيريز: استراحة من الفورمولا واحد قد تكون خيارًا لموسم 2021

أحدث ملفات الفيديو

عودة الفورمولا 1 إلى تركيا 02:06
فورمولا 1

عودة الفورمولا 1 إلى تركيا

حلبات الفورمولا واحد الرائعة التي يود السائقون تواجدها في الروزنامة 05:40
فورمولا 1
10-11-2020

حلبات الفورمولا واحد الرائعة التي يود السائقون تواجدها في الروزنامة

تصميم محوسب لحلبة فيتنام 03:22
فورمولا 1
10-11-2020

تصميم محوسب لحلبة فيتنام

أجمل اللحظات من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد 03:09
فورمولا 1
09-11-2020

أجمل اللحظات من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد

هل بوسع لانس سترول التعافي من موسمه الصعب؟ 05:40
فورمولا 1
07-11-2020

هل بوسع لانس سترول التعافي من موسمه الصعب؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.