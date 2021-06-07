فيتيل متحمّس لمواصلة الزخم بعد "بداية صعبة جداً" لفريقه أستون مارتن في 2021

انضم بطل العالم أربع مرات إلى أستون مارتن مع بداية الموسم الحالي قادماً من فيراري، لكنه فشل في تسجيل أية نقطة خلال الجولات الأربع الأولى في 2021.

لكن الجولة السابقة في موناكو مثلت انفراجةً في حظّ الألماني، حيث أنهى السباق خامساً، إلا أن باكو شهدت تقدم السائق المخضرم من المركز 11 إلى الثاني مع اجتيازه العلم المرقط.

وتمكن فيتيل من تصدر السباق كذلك بعد فترة طويلة أمضاها على إطارات "سوفت"، ما سمح له بتجاوز سيارتين بعد خروجه من وقفة الصيانة: شارل لوكلير وبيير غاسلي.

وأشار الألماني إلى أنه وبينما شعر بوتيرة السيارة القوية طوال التجارب الحرة والتأهيلية، لكنه لم يكن يتوقع على الإطلاق الوصول إلى منصة التتويج.

فقال: "لم تكن لدي أية توقعات بصراحة".

وأكمل: "كان شعوري جيداً طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذا كنت أعلم أننا قادرون على تسجيل النقاط، لكنني وبكل تأكيد لم أتوقع المركز الثاني!".

وتابع: "من الواضح أنني مسرور جداً بالمركز من أجل الفريق، أعتقد أنه رائع للغاية بالنسبة لنا. عانينا من بداية صعبة جداً للموسم. كنا نتوقع أداءً أفضل بقليل، خاصة بعد الموسم القوي الماضي".

وأردف: "لا أكاد أطيق صبراً للاحتفال مع كامل أعضاء الفريق".

وتعتبر منصة التتويج في باكو أفضل نتائج فيتيل منذ جائزة المكسيك الكبرى 2019، كما أن النقاط التي جمعها نتيجة لذلك ضاعفت تقريباً رصيد أستون مارتن في الموسم، لكنها لم تكن كافية لخفض التأخر خلف ألفا تاوري ضمن المعركة على المركز الخامس في بطولة المصنعين.

وأشار فيتيل كذلك إلى استمتاعه بالمنافسة على المراكز، حيث يرى أن هناك فرصة كبيرة أمام الفريق للتقدم ضمن الترتيب.

فقال: "من الجميل على الدوام الانضمام إلى فريق جديد ومن ثم تحقيق نتائج جيدة".

وأكمل: "كنتُ أقول في نفسي أنني أسعى دائماً إلى الفوز، وأستمتع بالسباق لأنني بدأت أقترب أكثر وأكثر من الموقع الذي أحبّ التواجد ضمنه".

وتابع: "من الواضح أنني كنت حينها بالمركز الرابع، وكنت أعلم أنه جيد للفريق ولي، لكن حالما بدأت ملامح منصة التتويج بالظهور، اعتقدتُ حقاً أننا قادرون على خوض المعركة".

وأردف: "لقد كنت مرتاحاً في السيارة طوال الوقت، وذلك أمر إيجابي على الدوام. لذا آمل أن نواصل بناء الزخم خلال الجولات المقبلة".

واسترسل: "ستكون فرنسا حلبة اعتيادية مجدداً (وليست حلبة شوارع مثل باكو وموناكو)، لكننا نأمل مواصلة المنافسة على النقاط بشكل دوري".

وكشف فيتيل عن شعوره الجيد خلف المقود لدرجة أنه لم يكن بحاجة للخروج من السيارة خلال فترة العلم الأحمر.

فقال: "بقيت في السيارة، أردت البقاء هناك وعدم تشتيت ذهني، كي أكون مستعداً".

واختتم: "شعرت أننا قمنا بأفضل ما بوسعنا. لقد كنت مرتاحاً جداً خلف المقود، أنا أحد السائقين القلائل الذين لا يتبولون في السيارة، لذا بوسعي البقاء لفترة أطول!".