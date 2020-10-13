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فيتيل ما زال يرى شوماخر "كأعظم سائق" عاصره في الفورمولا واحد

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فيتيل ما زال يرى شوماخر "كأعظم سائق" عاصره في الفورمولا واحد

قال سيباستيان فيتيل أن "بطله" مايكل شوماخر ما زال بنظره أعظم سائق عرفه على الإطلاق، بالرغم من معادلة لويس هاميلتون لرقم انتصارات البارون الأحمر القياسي.

نجح هاميلتون بمعادلة الرقم القياسيّ لمجموع انتصارات الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر بـ 91 فوزاً، وذلك بعد إحراز المركز الأول في سباق جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ ويبدو أنه على طريق كسر ذلك الرقم.

وبينما قال فيتيل أنه لا يكنّ إلا الإعجاب لمسيرة هاميلتون المهنية، لكن شوماخر ما زال في مستوى أعلى من أي سائق آخر عرفه.

فقال: "أعتقد أنه لا يمكنك إلا احترام جهوده. كان ذلك رقماً اعتقدتُ أنه لن يُعادل أو يُكسر. أعتقد أنه بوسعنا القول أنه سيتخطى ذلك الرقم".

وأكمل: "لا بد من القول، أن مايكل سيبقى بطلي. أعتقد أن هناك أمراً ما خاصاً حياله، لم أره في أي سائق آخر حتى الآن".

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بالمقابل، أوضح فيتيل أن تقديره لمهارات شوماخر تضاعف عندما كان يراه يقود خارج سباقات الفورمولا واحد - سواء في سباقات الكارتينغ أو حين قاد كزميل له في سباق الأبطال.

فقال الألماني: "أعتقد أنه كان أفضل من أي سائق آخر عرفته. أعتقد أنه يمتلك موهبة طبيعية من الصعب جداً شرحها".

وتابع: "أعتقد أنه لو رأيتموه يخوض سباقات الكارتينغ - من الواضح أنني لم أره في عمر صغير بل في عمر كبير - وكنت مسروراً بالانضمام إلى جانبه في سباق الأبطال عدة مرات. حينها بوسعك أن ترى كمية المهارة والتحكم التي يمتلكها".

وأكمل: "في كلتا المناسبتين: الكارتينغ وسباق الأبطال، أظهر موهبة طبيعية كما قلت، لم أرها في أي سائق آخر".

وأردف: "علاوة على ذلك، طريقة عمله مذهلة حقاً، لكنني أعتقد أن ما حققه هو مزيج من العاملَين معاً. لم أرَ مثيلاً له حتى الآن".

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من جهة أخرى، أشار فيتيل إلى أن وجهة نظره في المقارنة بين البطلين شوماخر وهاميلتون ربما تأثرت بكونهما من حقبتين مختلفتين.

فقال: "كنتُ أتطلع إلى مايكل عندما كنتُ صغيراً، بينما لم أشعر بمثل ذلك مع لويس، لأنني كنتُ أنافسه. إنه وضع مختلف".

وتابع: "لكن ربما بعد 10، 15 و20 عاماً من اليوم، سيزداد الإعجاب بذلك الإنجاز (أرقام هاميلتون). لكن من الواضح أنك وعندما تنافس في البطولة فإنك تنظر إلى نفسك وليس إلى الآخرين".

واختتم: "لكن كما قلت، فإنه (هاميلتون) يستحق الثناء على ما حققه من إنجازات".

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