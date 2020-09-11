فيتيل ليس نادمًا على الوقت الذي أمضاه مع فيراري

أعلن فيتيل بطل العالم أربع مرّات يوم أمس الخميس أنّه وقّع صفقة للانضمام إلى صفوف أستون مارتن في 2021، ليحل مكان سيرجيو بيريز.

وقد آثرت فيراري في مايو/أيار الماضي عدم الدخول في محادثات مع فيتيل حول تجديد عقده مع الفريق لما بعد 2020، لتُنهي مسيرة الألماني في مارانيللو بعد ستة مواسم.

وانضم فيتيل إلى فيراري في 2015 مع هدف الفوز بأوّل بطولة عالم للسائقين يسجّلها الفريق منذ العام 2007، لكنّه لم يبلغ ذلك الهدف.

في المقابل، يخوض فيتيل الآن عامًا أخيرًا صعبًا مع فيراري، وسط المعاناة المستمرة للفريق مع سيارته "اس اف1000"، والتي حدّت من أداء الألماني وساهمت في ألّا يسجّل مركزًا أفضل من السادس حتّى الآن في هذا الموسم.

وعند سؤاله عن كيف تغيّرت علاقته بفيراري هذا العام، قال فيتيل أنّ المعاناة الحالية لم تؤثّر كثيرًا على أهمية الوقت الذي أمضاه مع الفريق في مسيرته، حتى إذا ما أخفقا سويًا في بلوغ هدف الفوز باللقب.

"لقد انضممت لفيراري ليس لمجرد القيادة لصالح الفريق ومجرد الفوز بالسباقات، ولكن للفوز بالبطولات وبالطريقة الصحيحة" قال فيتيل.

وأضاف: "من الواضح أنّه وفيما يتعلّق بذلك الهدف، يُمكنكم القول بأنّنا أخفقنا، لم نفز بالبطولة. أعتقد أنّنا حظينا بلحظات جيّدة ولحظات انتصار لن أنساها. كما حصلت على فرصة التعرف على أشخاص ساعدوني كثيرًا وكوّنت العديد من الصداقات".

وتابع: "لست نادمًا على السنوات التي أمضيتها مع فيراري. إنّها فترة شكّلت جزءًا كبيرًا في حياتي. في البداية، فيراري لديها مكان مميز في قلبي، من خلال نشأتي وأنا أنظر وأتطلّع إلى مايكل (شوماخر)، وقيادته لصالح فيراري".

وأكمل: "رغبت بالتأكيد في القيام بعمل أفضل، لكنّني بذلت كل ما لديّ كذلك".

واختتم: "حظينا بأوقات جيّدة، وأخرى سيئة كذلك، لكنّ ذلك على الأرجح جزء من رحلات كهذه والآن أعتقد بأنّ الوقت قد حان لكيلنا كي نمضي قُدمًا".