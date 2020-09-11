فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
التجارب الحرّة الثانية خلال
01 ساعات
:
36 دقيقة
:
03 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل ليس نادمًا على الوقت الذي أمضاه مع فيراري

المشاركات
التعليقات
فيتيل ليس نادمًا على الوقت الذي أمضاه مع فيراري

قال سيباستيان فيتيل أنّه غير نادم على الوقت الذي أمضاه مع فيراري في الفورمولا واحد على الرُغم من إخفاقه في تحقيق الفوز ببطولة العالم مع القلعة الحمراء.

أعلن فيتيل بطل العالم أربع مرّات يوم أمس الخميس أنّه وقّع صفقة للانضمام إلى صفوف أستون مارتن في 2021، ليحل مكان سيرجيو بيريز.

وقد آثرت فيراري في مايو/أيار الماضي عدم الدخول في محادثات مع فيتيل حول تجديد عقده مع الفريق لما بعد 2020، لتُنهي مسيرة الألماني في مارانيللو بعد ستة مواسم.

اقرأ أيضاً:

وانضم فيتيل إلى فيراري في 2015 مع هدف الفوز بأوّل بطولة عالم للسائقين يسجّلها الفريق منذ العام 2007، لكنّه لم يبلغ ذلك الهدف.

في المقابل، يخوض فيتيل الآن عامًا أخيرًا صعبًا مع فيراري، وسط المعاناة المستمرة للفريق مع سيارته "اس اف1000"، والتي حدّت من أداء الألماني وساهمت في ألّا يسجّل مركزًا أفضل من السادس حتّى الآن في هذا الموسم.

وعند سؤاله عن كيف تغيّرت علاقته بفيراري هذا العام، قال فيتيل أنّ المعاناة الحالية لم تؤثّر كثيرًا على أهمية الوقت الذي أمضاه مع الفريق في مسيرته، حتى إذا ما أخفقا سويًا في بلوغ هدف الفوز باللقب.

"لقد انضممت لفيراري ليس لمجرد القيادة لصالح الفريق ومجرد الفوز بالسباقات، ولكن للفوز بالبطولات وبالطريقة الصحيحة" قال فيتيل.

وأضاف: "من الواضح أنّه وفيما يتعلّق بذلك الهدف، يُمكنكم القول بأنّنا أخفقنا، لم نفز بالبطولة. أعتقد أنّنا حظينا بلحظات جيّدة ولحظات انتصار لن أنساها. كما حصلت على فرصة التعرف على أشخاص ساعدوني كثيرًا وكوّنت العديد من الصداقات".

وتابع: "لست نادمًا على السنوات التي أمضيتها مع فيراري. إنّها فترة شكّلت جزءًا كبيرًا في حياتي. في البداية، فيراري لديها مكان مميز في قلبي، من خلال نشأتي وأنا أنظر وأتطلّع إلى مايكل (شوماخر)، وقيادته لصالح فيراري".

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "رغبت بالتأكيد في القيام بعمل أفضل، لكنّني بذلت كل ما لديّ كذلك".

واختتم: "حظينا بأوقات جيّدة، وأخرى سيئة كذلك، لكنّ ذلك على الأرجح جزء من رحلات كهذه والآن أعتقد بأنّ الوقت قد حان لكيلنا كي نمضي قُدمًا".

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

المقال السابق

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

المقال التالي

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين سيباستيان فيتيل تسوق الآن

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.048 ثانية ويتصدّر التجارب الأولى في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.048 ثانية ويتصدّر التجارب الأولى في موجيللو

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس

فيتيل ليس نادمًا على الوقت الذي أمضاه مع فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل ليس نادمًا على الوقت الذي أمضاه مع فيراري

روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف

فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو

فيتيل كان "قريبًا" من قرار الاعتزال قبل صفقة انتقاله إلى أستون مارتن في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل كان "قريبًا" من قرار الاعتزال قبل صفقة انتقاله إلى أستون مارتن في 2021

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

فيرشتابن: لا يُمكن أن تكون موجيللو "أكثر سوءًا" من مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: لا يُمكن أن تكون موجيللو "أكثر سوءًا" من مونزا

أحدث الأخبار

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.048 ثانية ويتصدّر التجارب الأولى في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.048 ثانية ويتصدّر التجارب الأولى في موجيللو

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس

فيتيل ليس نادمًا على الوقت الذي أمضاه مع فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل ليس نادمًا على الوقت الذي أمضاه مع فيراري

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.048 ثانية ويتصدّر التجارب الأولى في موجيللو

52د
2
فورمولا 1

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس

55د
3
فورمولا 1

فيتيل ليس نادمًا على الوقت الذي أمضاه مع فيراري

4
فورمولا 1

روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف

5
موتو جي بي

فالنتينو روسي "يشعر بالغيرة الشديدة" من سائقي الفورمولا واحد الذين سيقودون في موجيللو

أحدث الأخبار

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.048 ثانية ويتصدّر التجارب الأولى في موجيللو
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.048 ثانية ويتصدّر التجارب الأولى في موجيللو

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس
فورمولا 1

مكلارين تختبر أنفاً جديداً لسيارتها مشابهاً لما تستعمله مرسيدس

فيتيل ليس نادمًا على الوقت الذي أمضاه مع فيراري
فورمولا 1

فيتيل ليس نادمًا على الوقت الذي أمضاه مع فيراري

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1

سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف
فورمولا 1

روسي: تعكّر علاقة فيتيل وفيراري أمرٌ مؤسف

أحدث ملفات الفيديو

تقديم جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد 07:24
فورمولا 1
44د

تقديم جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس 01:23
فورمولا 1

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس "دبليو08"

مقاربة فرق الفورمولا واحد للحلبات الجديدة 04:40
فورمولا 1

مقاربة فرق الفورمولا واحد للحلبات الجديدة

كيف يمكن إصلاح فيراري؟ 09:47
فورمولا 1

كيف يمكن إصلاح فيراري؟

مراجعة جائزة إيطاليا الكبرى | عقوبة هاميلتون والكثير غيرها 14:11
فورمولا 1

مراجعة جائزة إيطاليا الكبرى | عقوبة هاميلتون والكثير غيرها

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.