فيتيل: "ليس لدي ما أثبته" لمن انتقدني

خاض بطل العالم أربع مرات موسماً صعباً للغاية في 2020، حيث أنهى بالمركز 13 ضمن بطولة السائقين، ولم يسجل إلا ثلث مجموع نقاط زميله شارل لوكلير.

وأعلمت فيراري سائقها الألماني قبيل بداية موسم 2020 المتأخرة، أنها لن تجدد عقده لموسم 2021، ما أدى لانتقال فيتيل إلى أستون مارتن.

وأثار موسم فيتيل الصعب الكثير من الأسئلة حيال قدراته الحالية بالمقارنة مع بقية سائقي الصدارة.

لكنّ سائق أستون مارتن أشار بوضوح إلى أنّه غير مهتم بآراء الآخرين، مشيراً أنه يفضل التركيز على أدائه الشخصي مع الفريق.

فقال: "لست مهتماً بما يفكر به الآخرون".

وأكمل: "يتعلق الأمر بالأداء مع الفريق، وليس بما يفكر به الآخرون. عالمنا يتغير بسرعة، وعلينا التأقلم مع ذلك وهذا أمر صحي وجيد".

وأردف: "عدا ذلك، سنبقى عالقين في الماضي، وسنبقى نعتقد أن خوان مانويل فانجيو هو الأعظم في التاريخ وفي المستقبل بين جميع السائقين. لا شكّ في أنه كان مميزاً جداً جداً. لكن لو سألنا فتى بعمر 15 عاماً الآن عن خوان مانويل فانجيو، فلا أعتقد أنه سيعرفه".

وتابع: "ذلك جيد. الوقت يسير إلى الأمام. ربما أن فانجيو امتلك إرثاً وصيتاً أكبر من أيّ منا نحن السائقين الحاليين، بغض النظر عن عدد الانتصارات أو الخسارات".

واستكمل: "من الجيد النظر إلى الأمام. لذا أنا واثق للغاية عندما أودّع الفورمولا واحد، سيتم نسياني بسرعة كبيرة ولا بأس في ذلك. أعتقد أنه أمر صحي".

واستطرد: "لهذا السبب، لا أهتم كثيراً بإثبات أي شيء للآخرين، وأنا أركز حقاً على نفسي فقط، والمهمات التي تنتظرني".

بالمقابل، عبر فريق أستون مارتن عن ثقته بإمكانية مساعدة فيتيل على استخراج أفضل ما لديه، خاصة مع سيارة 2021 الجديدة التي ستلائم أسلوب قيادته.

ووضع أوتمار زافناور مدير الفريق جدولاً زمنياً بين 3 إلى 5 سنوات، قبل أن تنجح أستون مارتن بالتحول إلى فريقٍ قادر على الفوز باللقب.

وحين سُئِل إن كان يتوقع أن يبقى جزءاً من مشروع الفريق أو إن كان يتوقع إحراز بطولة إضافية، أجاب فيتيل: "أعتقد ذلك، لست طاعناً في السن!".

وأكمل: "هناك عدد سائقين كبار في السن، أكبر من عدد الصغار في السن. لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالعمر، أعتقد أنها مسألة تتعلق بامتلاك السيارة المناسبة ضمن الفريق المناسب".

وأردف: "أعتقد أنني أمتلك ما يلزم. أعتقد أن الفوز بالألقاب جزء مني كسائق. لا أرى أي سبب يمنعني من ذلك".

واختتم: "لناحية العمر، أعتقد أنه ما زال لدي الكثير من الوقت، لكن بصراحة، ذلك يعتمد على كيفية سير الأمور".