فيتيل: ليس لديّ أيّ قول في تعويضي بشوماخر في أستون مارتن

بالكاد تفادى بطل العالم أربع مرّات القول بأنّ سائق هاس هو المرّشح المثالي للمقعد.

وكان فيتيل قد أعلن يوم الخميس عن قراره الاعتزال بنهاية الموسم، وهو ما أطلق فورًا سلسلة من التكهّنات حول من سيخلفه.

ويُعدّ نيكو هلكنبرغ السائق الاحتياطي لأستون مارتن مرشّحًا بديهيًا، إلى جانب عددٍ من السائقين الذين تنتهي عقودهم هذا الموسم مثل فرناندو ألونسو وأليكسندر ألبون وشوماخر.

ولطالما عُرف فيتيل باهتمامه بمسيرة شوماخر، وذلك بشكلٍ مماثلٍ لاهتمام مايكل والد ميك بفيتيل ومساعدته عندما اتّضحت موهبته في ساحات الكارتينغ.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يرى في شوماخر خليفة له، اعترف فيتيل بأنّ محادثاته مع لورنس سترول مالك الفريق حول اعتزاله تطرّقت إلى من قد يكون خليفته.

وقال الألماني: "من الواضح أنّني تحدّثت إلى لورنس بالأمس (يوم الأربعاء) وأخبرته بأنّني لن أواصل".

وأضاف: "أجرينا محادثة قصيرة للغاية حول ما قد يحدث تاليًا. لديّ رأي. أعني أنّني أقدّر ميك عاليًا. من الواضح أنّني لست موضوعيًا بالكامل، لأنّني قريبٌ للغاية منه. لكنّني أعتقد بأنّه سائقٌ رائع".

وأكمل: "كما أنّه سريع التعلّم، ويُواصل ذلك في الوقت الذي يتوقّف فيه الآخرون عن تحقيق التقدّم. لديه خصال، كما أنّه لا يزال يافعًا للغاية، ولا يملك الكثير من الخبرة".

وأردف: "لذا لا أعلم، ليس قراري. إن طُلب مني فسأقدّم رأيي ولن أتوانى عن ذلك، لكنّ القرار يعود إلى الفريق في النهاية".

وبتفاعله مع مغادرة فيتيل، قال شوماخر أنّ مواطنه "سيترك فراغًا ضخمًا في البطولة".

لكن عندما أُعلم بدعم فيتيل له، قلّل شوماخر من أيّ اهتمام بمقعد أستون مارتن، مُشيرًا إلى أنّ تركيزه ينصبّ على الحاضر.