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فيتيل "ليس قلقًا" حيال مستقبله مع أستون مارتن ويتوقّع أخبارًا قريبًا

قال سيباستيان فيتيل أنّه "ليس قلقًا" حيال مستقبله مع أستون مارتن في الفورمولا واحد وأنّ هنالك محادثات قائمة مع الفريق حول عقده للموسم المُقبل.

فيتيل "ليس قلقًا" حيال مستقبله مع أستون مارتن ويتوقّع أخبارًا قريبًا

انضمّ بطل العالم في الفورمولا واحد أربع مرات فيتيل إلى صفوف أستون مارتن لموسم 2021، وذلك بعد خروجه من فيراري نهاية العام الماضي.

وقاد فيتيل جهود الفريق البريطاني حتى الآن في هذا الموسم، إذ سجّل مركز وصافة في أذربيجان كما حصد ما يقرب من ضعف نقاط زميله بالفريق لانس سترول.

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وقد أعلنت أستون مارتن العام الماضي بأن عقد فيتيل يغطّي "موسم 2021 وما بعده"، لكنّ الفريق لم يؤكّد رسميًا خطط تشكيلته من السائقين للموسم المقبل.

وصرّح أوتمار زافناور مدير الفريق في زاندفورت الأسبوع الماضي بأن "لا شي معقّد" مع فيتيل، ولكن الأمر يتمحور حول "التوقيت في العقد في مقابل موعد خوض المفاوضات والتوقيع ومن ثم المضي قدمًا".

وبعد أسبوع مزدحم بإعلانات انتقالات السائقين، والتي تضمّنت تأكيد مقاعد كل من فالتيري بوتاس، جورج راسل وأليكسندر ألبون لموسم 2022، فقد صرّح فيتيل اليوم على هامش جائزة إيطاليا الكبرى بأنّ "لا أخبار لمشاركتها" في هذا الشأن.

حيث قال: "أتحدث إلى الفريق بالتأكيد، وأعتقد بأننا سنحظى بالإجابة قريبًا جدًا. لكن لا أخبار في الوقت الحالي".

وعند سؤاله عن سبب عدم وجود أخبار حتى الآن، أوضح فيتل أنّه "لم يتحدث كثيرًا حول العقود" وأنه "لا يمكنه إعطاء المزيد من المعلومات" حول المحادثات.

فقال: "كما قلت، نتحدث إلى بعضنا البعض. وأنا أستمتع جدًا بالعمل مع الفريق وأرى بأن الأجواء هنا رائعة. كما أنني أعتقد بأن مستقبل هذا الفريق مشرق جدًا جدًا".

وأكمل: "لذلك لست قلقًا. وأشعر بأننا سنحظى بالإجابة قريبًا".

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في المقابل رحّب فيتيل بأخبار انتقال راسل إلى صفوف مرسيدس من ويليامز للموسم المُقبل، وأن ألبون سيعود إلى الفورمولا واحد بعد موسم غياب عن البطولة.

"لقد كان أسبوعًا مثيرًا" قال فيتيل.

واختتم: "من الرائع رؤية جورج يحصل على تلك الفرصة للترقّي، وكذلك أن أليكس سيعود. أعتقد أنه ومع الموهبة التي لديه، فهو يستحق مكانًا في الفورمولا واحد".

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