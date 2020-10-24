فيتيل: لوكلير في مستوى لوحده

في حين أنّ لوكلير كان قادرًا على خطف المركز الرابع على شبكة الانطلاق ليؤكّد تقدّم فيراري مؤخّرًا، عانى فيتيل من صعوبات لتشغيل الإطارات في القسم الثاني من التصفيات وانتهى به المطاف في المركز الـ 15.

وبحديثه إلى قناة سكاي سبورت الألمانيّة حول الفارق بينه وبين لوكلير، قال الألمانيّ أنّ زميله بعيدٌ عنه بأميال.

وقال حيال ذلك: "ليس الأمر بمجرّد التفوّق، بل هو أشبه بتواجده في مستوى آخر. أبذل كلّ ما في وسعي. أعتقد بأنّني راضٍ عن اللفّات التي أكملتها، لكنّها تبقى بطيئة جدًا. لا يُمكنني فعل المزيد في الوقت الحاضر أكثر من استخراج ما بداخلي".

وحاول فيتيل التأهّل على إطارات "ميديوم" في القسم الثاني من التصفيات، لكنّ جهوده لم تُفلح. وبالرغم من أنّ وتيرته على إطارات "سوفت" في القسم الأوّل كانت لتكون كافية لعبوره، إلّا أنّه لا يزال يعتقد بأنّ الالتزام بإطارات "ميديوم" كان الخيار الصائب.

وقال حيال ذلك: "حظيت بشعورٍ جيّد في الحقيقة بعد المحاولة الأولى. لكنّ الإطارات لم تولّد أيّ حرارة في الطلعة الثانية. أغلقت الإطار الأماميّ الأيمن عند المنعطف الثالث ما كان يعني تضييع اللفّة".

وقال الألمانيّ أنّه لا يملك إجابات لهذه الصعوبات، وذلك بالنظر إلى الشعور الجيّد الذي حظي به خلال المحاولة الأولى على إطارات "ميديوم".

وقال بخصوص ذلك: "لا أعلم لماذا واجهنا صعوبة لتحمية الإطارات، وبدا ذلك مختلفًا في كلّ مرّة. مثلما قلت فإنّ السيارة بدت جيّدة في المحاولة الأولى".

وأردف: "اعتقدت بأنّه بوسعي تكرار زمني من القسم الأوّل بسهولة على إطارات ميديوم. كان ذلك هدفنا، لكنّ ذلك لم يكن سهلًا".

وقال فيتيل أنّه كان متردّدًا في الانتقال إلى إطارات "سوفت" كونه عانى من تحبّبٍ كثيفٍ عليها في التجارب الحرّة.

وقال: "عانيت قليلًا مع إطارات سوفت طوال عطلة نهاية الأسبوع. يتراجع أداؤها بسرعة وتبدأ بالتحبّب".

واختتم بالقول: "بدت إطارات ميديوم قادرة على الصمود أكثر. لكنّني لم أتمكّن من تشغيل تلك الإطارات في المحاولة الثانية".