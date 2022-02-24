فيتيل: لن أتسابق في جائزة روسيا الكبرى بعد غزو أوكرانيا

قالت الفورمولا واحد اليوم الخميس أنّها تتابع الوضع بعد بدء روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا صباح اليوم الخميس بعد أشهر من التوتّر المتصاعد.

وأشارت تقارير إلى أنّ الاتّحاد الأوروبي لكرة القدة يتّجه لحرمان سانت بطرسبورغ من استضافة نهائيّ دور الأبطال كردّ فعل على الغزو، وهو ما وضع خطط الفورمولا واحد لجائزة روسيا الكبرى تحت دائرة الضوء.

وقال فيتيل بطل العالم أربع مرّات، والذي يُعدّ مديرًا لجمعيّة سائقي الجائزة الكبرى، أنّه في حين أنّه لا يُمكنه التحدّث باسم الجمعيّة كون السائقين لم يتناولوا المسألة، فإنّه كشف بأنّه اتّخذ قراره بالفعل ولن يتسابق فيروسيا.

وقال في هذا الصدد: "بالنسبة لرأيي الشخصي، فمن الواضح أنّني استيقظت مجدّدًا بعد أنباء هذا الصباح وكنت مصدومًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّه من المروّع رؤية ما يحدث. من الواضح أنّنا لو نظرنا إلى الروزنامة فإنّ لدينا سباق مُبرمجًا في روسيا".

وأكمل: "بالنسبة لي وبرأيي الشخصي فإنّني لن أذهب. أعتقد بأنّه من الخطأ التسابق في ذلك البلد. أنا آسفٌ لكلّ أولئك الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم وقتلوا لأسباب غبيّة تحت قيادة غريبة ومجنونة".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّنا سنتحدّث في هذا الشأن، لكن مثلما قلت فإنّنا لم نجتمع بعد كجمعيّة السائقين".

وقال فيتيل أنّه "قراره اتُّخذ بالفعل" حول هذه المسألة.

أمّا حامل اللقب ماكس فيرشتابن فقد قال: "عندما تكون دولة في حالة حرب، فليس من الصواب الذهاب للتسابق هناك".

من جانبه يعتقد فرناندو ألونسو سائق ألبين أنّ الفورمولا واحد "ستقوم بالأمر الأنسب" في النهاية، في حين دعم شارل لوكلير سائق فيراري الفورمولا واحد "لاتّخاذ القرار كونها تتمتّع بمعلومات أكثر منهم".