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فيتيل: لم يكن هنالك شكّ حول تمديد عقدي مع أستون مارتن

قال سيباستيان فيتيل أنّه "لم يكن هنالك شك في الحقيقة" حول تمديد عقده مع أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2022، وذلك في ظلّ تحمّسه لحقبة القوانين الجديدة المُقبلة.

فيتيل: لم يكن هنالك شكّ حول تمديد عقدي مع أستون مارتن

وضعت أستون مارتن حدًّا للتكهنات بأنّ بطل العالم في الفورمولا واحد أربع مرات فيتيل قد يغادر صفوف الفريق عبر الإعلان الأسبوع الماضي عن تفعيلها خيار التمديد في عقد الألماني للموسم المُقبل.

وسيظل فيتيل بجوار لانس سترول في العام المُقبل، وذلك بعد انتقاله إلى الفريق البريطاني لموسم 2021 إثر رحيله عن فيراري.

وقد أوضح فيتيل اليوم الخميس على هامش جائزة روسيا الكبرى أنّ موافقته على تمديد العقد لم تكن "موضع شك في الحقيقة"، حيث تحدّث عن تحمسه لحقبة القوانين الجديدة التي تبدأ الموسم المُقبل.

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فقال: "أعتقد أنّ الوضع في النهاية يبدو واعدًا للغاية للعام المُقبل، وذلك مع السيارات الجديدة، القوانين الجديدة وكذلك الوجهة التي يسلكها الفريق".

وأضاف: "لن نعلم موقعنا تحديدًا حتى العام المُقبل، ولكن من الرائع أن أكون جزءًا من ذلك".

هذا ومنذ انضمامه إلى أستون مارتن سجّل فيتيل منصّة تتويج وحيدة، عندما حلّ ثانيًا في أذربيجان، كما حصد معظم نقاط الفريق حتى الآن، بينما تنافس أستون مارتن على المركز الخامس في بطولة الصانعين.

وسيشهد موسم 2022 خضوع القوانين التقنية لتغييرات كبيرة من شأنها السماح بمنافسة أقرب بين الفرق، إلى جانب احتمالية خلط أوراق الترتيب التنافسي.

"الكثير من الأمور ستتغير العام المُقبل، ولا أعتقد بأنّ هنالك ضمانة لفوز أي أحد" قال فيتيل.

وتابع: "لكنني أعتقد بأنّ روح الفريق هنا رائعة، وأحبّ جميع العاملين، ما يجعل ذلك التحدي ممتعًا. لقد خضنا موسمًا جيّدًا هذا العام، ربما ليس على صعيد النتائج، ولكن على صعيد مناخ العمل والروح الجماعية هنا، لذلك هنالك الكثير من الأمور التي تحمّسني".

وأكمل: "بالطبّع هنالك بعض الأمور التي تستمتع بها بدرجة أقل مع مرور السنين، مثل التواجد هنا (المؤتمر الصحفي) الآن والإجابة على الأسئلة".

 هذا وكان لورنس سترول مالك فريق أستون مارتن قد حدد خطة تمتد لـ 4 إلى 5 أعوام كي يتقدم الفريق إلى الصدارة والمنافسة على اللقب، حيث تمّ ضخّ استثمار كبير داخل الفري من أجل ذلك.

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إذ علّق فيتيل على ذلك قائلًا: "أعتقد أنّ فترة 4 أو 5 أعوام تعد منصفة، وذلك بالنظر إلى الفرق الأخرى والوقت الذي استغرقته للصعود إلى المقدمة. الرؤية والالتزام هنا في الفريق مثيران للإعجاب، لذلك قد نحتاج لوقت أقل من ذلك، وربما أكثر، لا يمكن أن تجزم مطلقًا بذلك. لكنني أرى بأن الوجهة التي يسير فيها الفريق واعدة للغاية وأنه سيصل إلى ذلك الهدف".

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