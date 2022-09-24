فيتيل لم يكن "قريبًا على الإطلاق" من العودة إلى ريد بُل بعد خروجه من صفوف فيراري
قال سيباستيان فيتيل أنه لم يكن "قريبًا على الإطلاق" من العودة إلى ريد بُل بالرُغم من "محادثة وجيزة" مع مدرائها بعد العلم بتركه صفوف فيراري في 2020.
أحرز فيتيل ألقابه الأربعة خلال مسيرة المواسم الستة التي خاضها مع ريد بُل بين 2009 و2014 قبل انضمامه إلى فيراري لموسم 2015.
وآثرت فيراري عدم تجديد عقد الألماني بعد انتهائه في 2020، لتفتح الطريق أمام انتقاله إلى أستون مارتن للموسم التالي.
وتم ربط فيتيل بعودة محتملة إلى صفوف ريد بُل، وكان من المعلوم بأنه تحدث بالفعل مع مستشارها هيلموت ماركو، لكن كريستيان هورنر مدير الفريق استبعد أن يكون ذلك خيارًا ممكنًا خلال العطلة الصيفية لموسم 2020، حيث عمد الفريق في النهاية إلى ضمّ سيرجيو بيريز بديلًا عن أليكس ألبون.
وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" في مونزا عن جديّة المحادثات التي خاضها مع ريد بُل عقب تأكيد خروجه من صفوف فيراري، أوضح فيتيل أن ذلك لم يكن خيارًا قائمًا.
فقال: "اتخذت قرار الانضمام إلى أستون مارتن قبل أن تكون هنالك حتى نقاشات بأن أليكس (ألبون) سيغادر".
وأضاف: "لذلك لم يكن الأمر قريبًا على الإطلاق من التحقق. لكنني بالطبع أعرف كريستيان وهيلموت، لذلك خضت محادثة وجيزة معهما، لكن لم يكن هنالك مطلقًا أي أمر جديّ".
وتابع: "كما علمت كذلك بأنه لو كان ذلك خيارًا قائمًا أو جديًا، فكنا لنتحدث عنه على الأقل. لكن لم يصل الأمر إلى ذلك على الإطلاق".
وأكمل: "وعليه وبعد بضعة أشهر بطبيعة الحال، يمكن النظر إلى الوراء وأن تقول ماذا لو، إلى آخر هذه الأمور. لكنني سعيد بالاختيار الذي اتخذته".
ريكاردو منفتح على الغياب لعام عن الفورمولا واحد لتحقيق "خطوتين إلى الأمام" في 2024
بي ام دبليو: لا يوجد اهتمام بدخول الفورمولا واحد في الوقت الحالي
أحدث الأخبار
ساينز يُطالب بمراجعة خطوط الحظائر الضيّقة في الفورمولا واحد
قال كارلوس ساينز الإبن أنّ على بطولة العالم للفورمولا واحد إلقاء نظرة على مشاكل السلامة المحتملة الناتجة عن خطوط الحظائر الضيّقة على إثر الحوادث الوشيكة ضمن جائزة هولندا الكبرى مؤخّرًا.
بي ام دبليو: لا يوجد اهتمام بدخول الفورمولا واحد في الوقت الحالي
قالت بي ام دبليو أنه ليس لديها اهتمام بخوض معترك الفورمولا واحد في الوقت الحالي على الرُغم من خطوات دخول البطولة التي اتخذها بعض المصنعين مؤخرًا، إذ يركز الصانع الألماني عوضًا عن ذلك على برنامجه لسيارات لومان النموذجية "ال ام دي اتش".
فيتيل لم يكن "قريبًا على الإطلاق" من العودة إلى ريد بُل بعد خروجه من صفوف فيراري
قال سيباستيان فيتيل أنه لم يكن "قريبًا على الإطلاق" من العودة إلى ريد بُل بالرُغم من "محادثة وجيزة" مع مدرائها بعد العلم بتركه صفوف فيراري في 2020.
ريكاردو منفتح على الغياب لعام عن الفورمولا واحد لتحقيق "خطوتين إلى الأمام" في 2024
أشار دانيال ريكاردو إلى أنه قد يغيب لعام عن الفورمولا واحد في 2023 إذا ما سيسمح له ذلك بتحقيق "خطوتين إلى الأمام" مع عودته في 2024.