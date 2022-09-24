فيتيل لم يكن "قريبًا على الإطلاق" من العودة إلى ريد بُل بعد خروجه من صفوف فيراري

أحرز فيتيل ألقابه الأربعة خلال مسيرة المواسم الستة التي خاضها مع ريد بُل بين 2009 و2014 قبل انضمامه إلى فيراري لموسم 2015.

وآثرت فيراري عدم تجديد عقد الألماني بعد انتهائه في 2020، لتفتح الطريق أمام انتقاله إلى أستون مارتن للموسم التالي.

وتم ربط فيتيل بعودة محتملة إلى صفوف ريد بُل، وكان من المعلوم بأنه تحدث بالفعل مع مستشارها هيلموت ماركو، لكن كريستيان هورنر مدير الفريق استبعد أن يكون ذلك خيارًا ممكنًا خلال العطلة الصيفية لموسم 2020، حيث عمد الفريق في النهاية إلى ضمّ سيرجيو بيريز بديلًا عن أليكس ألبون.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" في مونزا عن جديّة المحادثات التي خاضها مع ريد بُل عقب تأكيد خروجه من صفوف فيراري، أوضح فيتيل أن ذلك لم يكن خيارًا قائمًا.

فقال: "اتخذت قرار الانضمام إلى أستون مارتن قبل أن تكون هنالك حتى نقاشات بأن أليكس (ألبون) سيغادر".

وأضاف: "لذلك لم يكن الأمر قريبًا على الإطلاق من التحقق. لكنني بالطبع أعرف كريستيان وهيلموت، لذلك خضت محادثة وجيزة معهما، لكن لم يكن هنالك مطلقًا أي أمر جديّ".

وتابع: "كما علمت كذلك بأنه لو كان ذلك خيارًا قائمًا أو جديًا، فكنا لنتحدث عنه على الأقل. لكن لم يصل الأمر إلى ذلك على الإطلاق".

وأكمل: "وعليه وبعد بضعة أشهر بطبيعة الحال، يمكن النظر إلى الوراء وأن تقول ماذا لو، إلى آخر هذه الأمور. لكنني سعيد بالاختيار الذي اتخذته".