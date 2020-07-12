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فيتيل لم يتوقّع إقدام لوكلير على الحركة التي تسببت في التصادم بينهما وانسحاب فيراري

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فيتيل لم يتوقّع إقدام لوكلير على الحركة التي تسببت في التصادم بينهما وانسحاب فيراري
من قبل:
, محرر
12-07-2020

قال سيباستيان فيتيل أنّه تفاجأ للغاية عندما اصطدم به زميله في فيراري شارل لوكلير عند المنعطف الثالث من اللفّة الافتتاحية لسباق جائزة ستيريا الكبرى، ما نتج عنه انسحاب الألماني قبل أن ينسحب المونغاسكي هو الآخر لتخرج الحظيرة الإيطالية خالية الوفاض.

واجهت فيراري نهاية أسبوع صعبة في ستيريا، حيث تأثّرت تصفياتها بالأحوال الجوية السيئة إلى جانب ضعف الأداء الواضح على سيارة القلعة الحمراء، لينطلق فيتيل من المركز العاشر، بينما تأهّل لوكلير بالمركز الـ 11 قبل أن يتراجع ثلاثة مراكز وينطلق من المركز الـ 14 لإعاقته دانييل كفيات في التجارب التأهيلية.

لكنّ المصائب لا تأتي فرادى، حيث اصطدم ثنائي فيراري ببعضهما البعض في اللفّة الافتتاحية للسباق، لينسحب الحصان الإيطالي من السباق ويخسر النقاط وفرصة اختبار حزمة التحديثات المستعجلة التي جلبها إلى هذه الجولة وما كان ليجمعه من بيانات ومعلومات لبقية الموسم.

"كنت أنافس سيارتين أخرتين، كنا ثلاث سيارات بالفعل بالتوجه إلى المنعطف الثالث، حيث تفاجأت للغاية عندما توجهت إلى الجهة الداخلية، لم أكن أتوقع أن يحاول شارل فعل شيء" قال فيتيل عقب انسحابه من السباق.

وأضاف: "لا أعتقد بأّنه كانت هنالك أيّة مساحة. إنه أمر مؤسف بشكل كبير، كان علينا تجنّب ذلك، لكن لم يكن هنالك الكثير لفعله من جانبي بشكل مختلف. كنت أتبع مقاربة سهلة ومتحفظة كون المنعطف كان مزدحمًا بالفعل، إنّه منعطف حاد، وضيق للغاية، كنت أحاول فقط وضع سيارتي للتوجه إلى المقطع المستقيم التالي. لكن بحلول ذلك الوقت أدركت أنّي أعاني من ضرر كبير على السيارة".

وبالحديث عن خسارة فيراري فرصة ثمينة لاختبار حزمة التحديثات، قال فيتيل: "نعم، إنّه أمر مؤسف للغاية. كانت فرصة إضافية أن نخوض سباقًا آخر على ذات الحلبة، واليوم كان مشابهًا للغاية من حيث الأجواء. لكنّنا لن نحصل على الإجابة لما نواجهه".

وأكمل: "الشعور على السيارة كان أفضل بكثير من يوم الجمعة، لكنّ من المؤسف أنّنا لم نتمكن من اختبار التحديثات، كنا نود لو أكملنا السباق ورأينا الموقع الذي تتواجد فيه السيارة، لكنّنا للأسف لن نحصل على تلك الإجابة".

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السلاسل فورمولا 1
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الكاتب أحمد مجدي

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