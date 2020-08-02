فيتيل: لم تسمح لي السيارة بفعل ما أريده في سيلفرستون

طغت المشاكل التقنيّة على عطلة نهاية أسبوع بطل العالم أربع مرّات في سيلفرستون وهو ما حرمه من الكثير من اللفّات يوم الجمعة وحتّى السبت، ما أدّى إلى تأهّله في المركز العاشر.

ولم يكن سباق الألمان أفضلًا حالًا، بل كان يتّجه لعدم تحقيق أيّة نقاط لولا مشاكل الإطارات التي ضربت بعض السائقين في اللفّات الأخيرة وساعدته على تحقيق نقطة يتيمة.

وقال سائق فيراري أنّه طالما أنّه عانى بذلك الشكل طوال مسافة السباق وعدم قدرته على الضغط على السيارة مطلقًا، فإنّ ذلك يعني وجود خطبٍ ما وسينظر الفريق في ذلك لمحاولة تقديم أداء أفضل نهاية الأسبوع المقبل على ذات الحلبة.

وقال الألماني لقناة "تشانل4": "كانت قيادة السيارة صعبة جدًا. عانيت كثيرًا للتمتّع بالثقة ولا أعلم لماذا سبب ذلك، لذا نحتاج لإلقاء نظرة. لكن بالتأكيد إن عانيت بهذا القدر منذ بداية السباق وحتّى نهايته فذلك يعني وجود خطبٍ ما".

ثمّ تابع: "أعتني أنّه لم يكن سباقًا مجهدًا جدًا، لكنّني لم أحظ بأيّ فرصة فحسب. كان السائقون الآخرون حولي أسرع منّي وتمّ تجاوزي".

وأكمل: "كان البقاء على المسار أمرًا صعبًا للغاية. لم يكن سباقًا مجهدًا من الناحية الجسديّة لأنّني لم أكن قادرًا مطلقًا على الضغط بأقصى قوّة. لم تسمح لي السيارة بالقيام بما أريده".

واختتم حديثه بالقول: "نحتاج الآن لإلقاء نظرة على سبب ذلك ومن الواضح أنّنا سنحاول تقديم عملٍ أفضل في الأسبوع المقبل".

من جانبه قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ أولويّة الحظيرة الإيطاليّة ستكون محاولة معرفة سبب معاناة فيتيل في هذه الفترة الفاصلة بين السباقَين.

وقال الإيطالي لقناة "تشانل4": "إذا نظرتم إلى سباقنا فقد كان صعبًا من جانب سيباستيان على الأقلّ. يُمكننا فعل المزيد على سيارته".

وأضاف: "خسر الكثير من الوقت يوم الجمعة وهو ما لم يُساعده. لكنّه لم يتمتّع بالثقة مطلقًا داخل السيارة نهاية هذا الأسبوع. هناك الكثير من البيانات للنظر فيها وفهمها ومعالجة المشكلة".

واختتم بالقول: "سننظر في بيانات شارل وسنُحاول تحسين الوضع وسنرى ما يُمكننا فعله، لكن هناك الكثير من العمل على سيارة سيباستيان".