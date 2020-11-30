فيتيل: لا ينبغي للحواجز المعدنية أن تتحطم بهذا الشكل في الفورمولا واحد

تعرض غروجان لحادث في سباق الأحد بعد احتكاكه بدانييل كفيات عند الخروج من المنعطف الثالث، لتصطدم سيارته بالحواجز المعدنية على الجزء الأيمن من المسار بسرعة عالية.

وانشطرت سيارة الفرنسي إلى نصفين جراء ذلك، حيث ظلت قمرة القيادة بما في ذلك الطوق وخلية النجاة مطمورة في الحواجز المعدنية بينما اندلعت النيران بشراسة.

واستطاع غروجان الهروب من ألسنة اللهب قبل أن يُلاقي الطاقم الطبي للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الذي سرعان ما حلّ على عين المكان. وتمّ نقله بعدها للمستشفى حيث تحوم الشكوك حول تعرضه لكسر في أحد ضلوعه بالإضافة للحروق التي طالت يدَيه وكاحلَيه.

وسرعان ما أعلن مسؤولو "فيا" والفورمولا واحد بأنّهم سيقومون بإجراء تحقيق معمق في الحادث، إلاّ أنّ فيتيل تساءل عن سبب تحطّم الحاجز المعدني واختراق السيارة له.

"لم أشاهد الصور بإمعان لأنّني لا أرغب في ذلك، لكن الأهمّ هو أنّه بخير" قال فيتيل.

وأضاف: "لا أعلم كيف يجب أن يكون ذلك، لكن لا ينبغي أن تتحطم الحواجز المعدنية بتلك الطريقة. من الجيد أن السيارات أكثر أماناً مقارنةً بالماضي، لكن لا ينبغي أن يتحطّم الحاجز المعدني أو أن تندلع النيران بتلك الكيفية".

وأكمل: "هناك العديد من التدابير الوقائية كي لا تندلع بها النيران، لذا لا أعلم ما حدث هناك. من الصعب معرفة ما حصل في الوقت الراهن، لكنّ الأهمّ هو أنّه بخير".

ونال نظام الطوق إشادة كبيرة لإنقاذه حياة غروجان نظراً للكيفية التي انطمر بها في منتصف الحواجز.

"إذا لم يكن الطوق موجوداً على السيارة، لكانت نتيجة الحادث مختلفة كلياً" قال سائق ويليامز جورج راسل.

وأردف: "الكيفية التي خرج بها من السيارة كانت لا تُصدّق. تحسنت السلامة كثيراً في الأعوام الأخيرة لذا نحن ممتنّون لذلك".

وتابع بيير غاسلي: "كان ذلك رهيباً، في البداية لم أعلم ما حصل، لكن عندما رأيت الصور صُدمت".

واستدرك: "لم يسبق أن رأيتُ أمراً مماثلاً في الجيل الحالي. لكن أعتقد بأنّه كان يحدث أكثر في الماضي، إنّه مخيف حقاً".

واستطرد: "عندما رأيت رومان يقفز خارج السيارة، انتابتني سعادة غامرة. كان ذلك مخيفاً، لم أكن أعرف أنّ سيارة الفورمولا واحد تستطيع التحطّم بتلك الطريقة، خاصةً عند الاصطدام بالحواجز المعدنية".

من جهته كان شارل لوكلير أكثر السائقين حرصاً على متابعة الوضع عبر اللاسلكي في أعقاب الحادث متسائلاً حول حالة غروجان، حيث أنّه شاهد الحادث في مرايا الرؤية الخلفية.

وقال بخصوص ذلك: "رأيت ما حدث واستفسرت مباشرةً على اللاسلكي، كنتُ قلقاً للغاية".

واسترسل: "إذا استمعتم لرسائل اللاسلكي، فقد أردتُ وحسب سماع أخبار جيدة حول رومان، وبالوصول للمنعطف التاسع لم أسمع أيّ شيء وكنتُ قد شاهدت النيران تندلع، لذا بدأت أقلق للغاية".

وواصل حديثه: "من حسن الحظّ أنّه بخير على ما أعتقد. لا أعلم بالضبط حالته، لكن الأمر الجيد هو أنّه قفز خارج السيارة".

واختتم: "إنّه أمر لا يُصدّق. كان من الصعب التصديق بأنّه قفز خارج السيارة بعد مشاهدة الحادث، لذا أهنّىء جميع العاملين على تحسين سلامة السيارات".