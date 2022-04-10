فيتيل: لا يُمكن لموسم 2022 أن "يزداد سوءًا"

سجّل فيتيل ظهوره الأوّل في جولة من جولات 2022 بعد غيابه عن البحرين والسعوديّة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ومع تأخّر بطل العالم أربع مرّات بالفعل بسبب افتقاره للوقت خلف المقود، تراجع الألماني أكثر بسبب مشاكل تقنيّة في التجارب الحرّة في ملبورن.

إذ تعيّن عليه إيقاف السيارة إلى جانب المسار في نهاية التجارب الحرّة الأولى بسبب فقدانه للطاقة وهو ما أدّى إلى تغيير محرّكه وغيابه عن التجارب الثانيةز

واقتصر الألماني على خمس لفّات صباح السبت بعد تعرّضه لحادث، كما خرج من القسم الأوّل بعد تمكّن فريقه من تصليح سيارته في الرمق الأخير ليقتصر على محاولة يتيمة في التصفيات.

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وحاول فيتيل وزميله لانس سترول الاستفادة من سيارة الأمان المبكّرة للحصول على وقفة صيانة مجانيّة في سباق الأحد، لكنّ فيتيل فقد السيطرة على سيارته في اللفّة الـ 23 واصطدم أنف سيارته بالحاجز الجانبي ما تسبّب في انسحابه.

وعندما سُئل إن كان حديثه نتيجة تحكّمٍ سيّء في السيارة أو لافتقاره للمسافات عليها، أجاب فيتيل بأنّهما معًا على الأرجح، لكنّه اعترف بأنّه كان يضغط بشكلٍ مفرطٍ ربّما في محاولة لتعويض ما خسره.

وقال الألماني: "من الواضح أنّني حاولت استخراج أفضل ما في السيارة، وبعد معرفة ما آلت إليه الأمور فربّما كنت قد ضغطت بشكلٍ مفرط. حالما فقدت السيطرة عليها فلم تكن هناك فرصة لتصحيح ذلك".

واعترف فيتيل بأنّ موسمه لا يُمكن أن يزداد سوءًا كونه لم يُكمل أيّ مسافة سباقٍ بعد.

وقال: "كان من الصعب أنّني لم أكمل المسافات مسبقًا، من الواضح أنّ ذلك يعود جزئيًا إلى افتقاري للوقت في السيارة، ومن ثمّ جاءت حوادث السبت التي لم تُساعد، لكنّني متأكّدٌ من أنّ الوضع سيُصبح أفضل. لا يُمكن أن يزداد الوضع سوءًا".