فيتيل: لا يُمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تزداد سوءًا في سيلفرستون

في ظلّ اقتصاره على لفّات محدودة جدًا في تجارب الجمعة بسبب مشكلة في المبرّد الداخليّ ومشكلة أخرى في دوّاسة المكابح، لم يتحسّن الوضع كثيرًا يوم السبت.

إذ طرأت مشاكل جديدة على سيارته خلال التجارب الحرّة الثالثة قبل أن يُعاني لتقديم وتيرة جيّدة في التصفيات وينتهي به المطاف في المركز الـ 10 على شبكة الانطلاق بعد شطب زمن لفّته الأخيرة لتجاوزه حدود المسار.

وبالرغم من كلّ مشاكله، إلّا أنّ فيتيل أوضح بأنّه لا يعتقد بأنّ الفريق يولي له قدر اهتمامٍ أقلّ من زميله شارل لوكلير الذي تحسّنت الأمور لصالحه.

وقال الألماني لقناة "سي4" البريطانيّة: "لا أريد اتّهام أيّ أحدٍ بنوايا سيّئة. لم يكن يومًا مثاليًا من جانبي. واجهت الكثير من الصعوبة للدخول في نسقٍ جيّد. مثلما قلت فإنّني واثقٌ نسبيًا من أنّ الغد سيكون أفضل. لا أعلم مدى تحسّن الأمور ولا يمكنني أن أعد بشيء، لكن لا يُمكن للأمور أن تزداد سوءًا".

وعندما سُئل عمّا حدث في تصفياته، أجاب: "لا أعلم بكلّ صدق. أعني أنّني عانيت قليلًا للحصول على نسقٍ جيّد وهو ما يُعدّ مهمًا هنا".

وتابع: "لم نكمل الكثير من اللفّات بالأمس، وواجهنا مشكلة أخرى صباح اليوم. لذا لم يكن الوضع مثاليًا، لكنّني اعتقدت بأنّ السيارة على ما يرام في ذات الوقت".

وأكمل: "عانيت لجمع لفّة كاملة جيّدة. أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول ذلك. لم تكن حصّة جيّدة، لكن لننتظر ونرى ما يُمكننا فعله غدًا".

وقال الألماني لاحقًا لقناة "سكاي سبورتس اف1": "سنتواجد على الإطارات غير المناسبة غدًا في آخر العشرة الأوائل، لن تكون المهمّة سهلة".

واعترف فيتيل بأنّ معرفته بانتهاء مسيرته مع فيراري نهاية الموسم الجاري لا تزيد الوضع سهولة.

وقال: "ليس وضعًا مثاليًا. أعني أنّه ليس عامًا سهلًا حتّى الآن. من الواضح أنّ السباقات تمضي سريعًا، قد يكون ذلك مؤلمًا أو جيّدًا".

وأكمل: "من الواضح أنّ اليومين الماضيين لم يكونا جيّدين، وخسرت بعض الزخم. عانينا في السباق الأوّل ولم نكمل الثاني أصلًا وسار الثالث على نحوٍ سلس، لكنّنا عدنا إلى المتاعب الآن. إنّها بداية صعبة ولا توجد الكثير من الخيارات".

واختتم بالقول: "أنا عازمٌ على التشبّث. أعتقد بأنّ الشباب يضغطون بأقصى طاقتهم. لا أعتقد بأنّ هناك أيّة نوايا سيّئة من أيّ أحد".