فيتيل لا يشعر بالإحباط رغم البداية الصعبة لموسم 2020 مع فيراري

عانى بطل العالم أربع مرّات فيتيل من أجل التأقلم مع سيارة فيراري "اس اف1000" واستخلاص الأداء منها هذا العام، حيث عجز عن تحقيق نتيجة أفضل من المركز السادس حتى الآن.

في المقابل، صعد زميله بالفريق شارل لوكلير إلى منصّة التتويج مرّتين هذا الموسم، كما يملك في جُعبته ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد النقاط التي يملكها فيتيل، برصيد 45 نقطة مقابل 16 للألماني بعد السباقات الستة الأولى.

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وتعد تلك أسوأ بداية لموسم بالنسبة لفيتيل منذ العام 2008، حين تواجد ضمن مراكز النقاط لمرة وحيدة فقط خلال الجولات الست الأولى - عندما حلّ خامسًا في موناكو - وذلك بعد أنّ استهلّ فريقه حينها تورو روسو الموسم بنسخة ثانية من سيارته لموسم 2007.

هذا وسيغادر فيتيل صفوف فيراري نهاية هذا الموسم بعدما آثر الفريق الإيطالي عدم تجديد عقده لما بعد هذا العام، ليبقى مستقبله في البطولة غير محسوم بعد.

لكنّ الألماني قال بأنّه لا يرغب بوضع وصف لهذا العام عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يشعر بأنّ 2020 كان أصعب مواسمه في الفورمولا واحد حتّى الآن.

"لا أعتقد أنّه من المنصف وضع وصف للمواسم أو السباقات" قال فيتيل.

وأضاف: "أعلم أنّ الكثير من الناس يميلون إلى القول بأنّ ذلك كان أفضل سباق لي أو أسوأ سباق أو أفضل أداء أو أسوأ أداء على الإطلاق. لكنّني أرى أنّه من الصعب للغاية الإدلاء بمثل ذلك التصريح كونه كانت هنالك العديد من السباقات. مهما كان الوضع، أنا متأكّد أنّه بمقدوري الثقة في الأشخاص الذين يعملون حولي وأولئك الذين يعملون على سيارتي كذلك".

وتابع: "أعاني بسبب الافتقار للثقة، وانعدام الثقة يأتي من الافتقار للتماسك، فالأمر ليس فقط أنّك لا تشعر بالراحة أثناء قيادة السيارة، حيث نحاول فهم من أين يأتي ذلك تحديدًا، لكن في ذات الوقت علينا تحقيق التقدّم، والمُضي قُدمًا".

وعند سؤاله عن مدى الإحباط الذي يشعر به حاليًا، قال فيتيل: "لست محبطًا. كما قلت، فقط كنت أكثر سعادة في مناسبات أخرى. أحبّ بالتأكيد المنافسة في المقدمة والفوز وذلك الشعور أنّ بوسعك بلوغ ذلك وتحقيق نتائج رائعة، ولم نفعل هذا كما هو واضح".

وأكمل: "سيكون الوضع صعبًا هذا العام مع الحزمة التي لدينا، لكنّني أرى بأنّ شارل قد أثبت أنّه ما يزال بالمقدور خوض سباقات جيّدة. إذا ما تأكّدت أنّك في المكان المناسب، سيكون بوسعك الاستفادة من ذلك، ومن ثم قد تحصل على فرصة الصعود إلى منصة التتويج".

واختتم: "هكذا كان الوضع دومًا، وفي العديد من الأحيان وجدت نفسي ضمن الجانب الأفضل في الفريق. ربما مؤخّرًا ليس بقدر كبير. ولكن إجمالًا، تلك ليست أفضل بداية لموسم حظيت بها في البطولة، لكنّني لن أذهب إلى حد الشعور بالإحباط".

جديرٌ بالذكر أنّ فيتيل أكمل السباق الأخير في إسبانيا بالمركز السابع بعد تمكّنه ببراعة من إنجاح استراتيجية التوقّف الوحيد ليتقدّم بعد أن كان خارج مراكز النقاط.

وأتت تلك النتيجة إثر تبادل بعض العبارات الحادة عبر لاسلكي الفريق حيال الاستراتيجية، لكنّ فيتيل نفى بأنّه كانت هنالك حاجة لمراجعة تواصل أو تخطيط فيراري بعد تلك الواقعة.