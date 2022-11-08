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فيتيل لا يزال "يبذل كلّ ما في وسعه" لمساعدة أستون مارتن على التحضير لموسم 2023

لا يزال سيباستيان فيتيل "يبذل كلّ ما في وسعه" لمساعدة فريق أستون مارتن على تطوير حزمة سيارته في الفورمولا واحد، وذلك بالرغم من تبقي جولتين فقط قبل اعتزاله رسميًا.

فيتيل لا يزال "يبذل كلّ ما في وسعه" لمساعدة أستون مارتن على التحضير لموسم 2023

يتّجه فيتيل لمغادرة الفورمولا واحد مع نهاية الموسم الحالي الذي ينتهي بجولة أبو ظبي هذا الشهر.

وسيُسجّل الألماني حينها انطلاقته الـ 299 في جائزة كبرى في الفورمولا واحد.

وبعد إعلان قرار اعتزاله قبيل جائزة المجر الكبرى، أصبحت سباقات فيتيل الأخيرة بمثابة جولة وداعيّة، في حين وقّع فرناندو ألونسو مع أستون مارتن ليحلّ مكانه بجوار لانس سترول بدءًا من العام المقبل.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى مواصلته العمل مع أستون مارتن لتعلّم الدروس من الحزمة الحاليّة، التي تُعاني من افتقارٍ عامٍ للارتكازيّة، بالتوجّه إلى العام الثاني من حقبة المؤثّرات الأرضيّة في الفورمولا واحد، قال فيتيل أنّه يعمل على مساعدة الحظيرة البريطانيّة بكلّ "ما يملك".

وقال حيال ذلك: "ليس لديّ أيّ سببٍ للإبقاء على أيّ شيء. لن أتغيّر، ولن أذهب إلى أيّ مكان، لذا أقول ما أفكّر فيه. لم يتغيّر أيّ شيء بالمقارنة مع العام الماضي".

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

تصوير: صور موتورسبورت

وعادة ما يتمّ استبعاد السائقين المغادرين من أعمال تطوير السيارات كي لا ينقلوا المعلومات معهم إلى فرقهم الجديدة في الفورمولا واحد.

وفي حين أنّ فيتيل قال مؤخّرًا أنّه "ليس منخرطًا كثيرًا" في المحادثات المباشرة مع مهندسي أستون مارتن بشأن سيارة 2023 فإنّه أوضح نقاط ضعف السيارة الحاليّة وسعيه لحلّها للعام المقبل.

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