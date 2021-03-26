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فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة

قال سيباستيان فيتيل أنّ هناك "الكثير من الأداء المتاح" بعد أدائه الخافت يوم الجمعة ضمن جائزة البحرين الكبرى الأولى له مع فريقه الجديد أستون مارتن.

فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة

حلّ الألماني في المركزين الـ 12 والـ 14 على التوالي في حصّتَي تجارب الجمعة، وكان على بُعد قرابة ثانية عن الصدارة في الثانية. في الأثناء حلّ زميله لانس سترول في المركزين الـ 13 والثامن.

وكان فيتيل الأكثر تضرّرًا في تجارب البحرين الشتويّة بسبب مشاكل ميكانيكيّة كلّفته وقتًا ثمينًا على المسار، ليكون بذلك السائق الأضعف رصيدًا بـ 117 لفّة فقط.

كما تعيّن على الجميع التعوّد على التجارب الأقصر اليوم الجمعة في ظلّ اقتصار كلّ حصّة على ساعة واحدة بدل من 90 دقيقة.

نتيجة لذلك تعيّن على الفرق إكمال برامجها ضمن حيّزٍ زمني ضيّق، وقال فيتيل حيال ذكل: "حسنًا كانت حصّة مزدحمة. أعني أنّنا حاولنا استغلال كلّ الوقت المتاح أمامنا".

وأضاف: "لذا أعتقد بأنّ كلّ لفّة تُساعد على فهم السيارة والتعوّد عليها والحصول على نسقٍ جيّد. أختبر الكثير من الأشياء في الوقت الحاضر. لكن لا يزال هناك الكثير لاختباره وتعلّمه. يبدو ذلك ممتعًا".

واعترف فيتيل بأنّه عانى كثيرًا لوضع السيارة في المجال الذي يريده على مدار لفّة كاملة.

وقال حيال ذلك: "أشعر بأنّ هناك الكثير من الأداء المتبقي، عليّ فقط التعوّد على السيارة والقدرة على دفعها إلى الحدود القصوى. يبدو الأداء متقلّبًا في الوقت الحاضر".

وأكمل: "أكون جيّدًا في بعض الأحيان وبعيدًا جدًا في بعض المنعطفات الأخرى. لكنّ ذلك طبيعي، لكن آمل أن نحظى بطلعات ثابتة أكثر غدًا، وأن أكون قادرًا على دفع السيارة إلى الحدود القصوى في كلّ مكان".

وعندما سُئل عن الحصص الأقصر اليوم، اعترف فيتيل بأنّ اليوم كان مزدحمًا.

وقال الألماني: "ذلك هو الوضع. من الواضح أنّنا ننظر الآن في بعض الأمور التي اختبرناها بعد الظهر أو في المساء. نأمل أن نحصل على صورة أوضح وأكثر هدوءًا غدًا، لكنّ ذلك ينطبق على الجميع أيضاً بالتأكيد".

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