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فيتيل لا يخطط للتعاقد مع وكيل أعمال بالرغم من ضبابيّة مستقبله

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فيتيل لا يخطط للتعاقد مع وكيل أعمال بالرغم من ضبابيّة مستقبله

لا يملك سيباستيان فيتيل أيّة نيّة للتعاقد مع وكيل أعمال، وذلك بالرغم من الضبابيّة التي تحيط بمستقبله في بطولة العالم للفورمولا واحد.

بعد أن قرّرت فيراري عدم تمديد عقد فيتيل لما بعد نهاية الموسم الجاري، يُقيّم الألماني خياراته حول المواصلة في الفورمولا واحد أو الانتقال إلى فئة أخرى.

لكنّ خياراته في الفورمولا واحد محدودة، بالرغم من ارتباط اسمه بانتقالٍ إلى أستون مارتن في العام المقبل مكان سيرجيو بيريز.

وبالرغم من الوضع المعقّد الذي يُواجهه، إلى جانب الأوقات العصيبة التي يمرّ بها مع فيراري حاليًا، قال بطل العالم أربع مرّات أنّه لا ينوي التعاقد مع أيّ أحدٍ لمساعدته على التخطيط لخطوته التالية.

ولا يخفى على أحدٍ أنّ فيتيل اختار التصرّف في أموره بنفسه، ودائمًا ما عوّل على دعم بعض الأفراد الذين يثق بهم مثل هيلموت ماركو مستشار ريد بُل.

وكان الألماني قد تعرّف على ماركو وربطتهما علاقة متينة عندما كان لا يزال عضوًا في برنامج ريد بُل للناشئين وساعد على تحقيق فوزٍ لصالح تورو روسو إلى جانب ألقابه إثر ذلك مع ريد بُل ريسينغ.

ويستعين فيتيل بخدمات بريتا رويسكي لإدارة الجوانب الإعلاميّة الخاصة به، بينما يستعين بالمحامين من أجل مساعدته في إتمام الوثائق والعقود.

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وبحديثه ضمن حوارٍ مع رالف شوماخر سائق الفورمولا واحد السابق لصالح قناة "سكاي" وسؤاله إن كان يشعر بأنّ الوقت الحاليّ مناسبٌ للتعاقد مع وكيل أعمال، قال فيتيل: "ربّما سيُساعد ذلك هنا أو هناك. لكنّني أعتقد بأنّ هذا هو الدرب الذي سلكته على الدوام".

وأضاف: "يأتي بعض الأشخاص ويُغادرون، هناك الكثير من الأشخاص الذين يربّتون على كتفك في البادوك، وهم نفسهم ينتقدونك بعد ذلك ببضعة أسابيع قليلة".

وأكمل: "لا أريد القول بأنّني دائمًا ما كنت وحيدًا، كون هناك أشخاصًا يدعمونني. لكنّني أعتقد بأنّه أفضل من خلق رأي عام فإنّ من الأفضل بكثير معرفة الأشخاص الذين بوسعكم الوثوق بهم والتعويل عليهم".

وأردف: "أعتقد بأنّ لديّ في الحقيقة بيئة جيّدة وقويّة حولي، ولا أزال في معنويّات جيّدة وفي حالة ذهنيّة صافية".

واختتم بالقول: "دائمًا ما كنت مستقلًا على صعيد المنظور الخارجيّ، أي ما يفكّر فيه الناس وما يقولونه. الحمد لله أنّني لم أعوّل على ذلك مطلقًا في حياتي. لا أتابع ما يُكتب أو ما يُقال".

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