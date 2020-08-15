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فيتيل "لا يجد حلًا" لمعاناته بعد خروجه من القسم الثاني لتصفيات إسبانيا

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فيتيل "لا يجد حلًا" لمعاناته بعد خروجه من القسم الثاني لتصفيات إسبانيا
15-08-2020

قال سيباستيان فيتيل أنّه ما تزال هنالك مشاكل على سيارة فيراري لموسم 2020 "لا يجد إجابة لها" بعد حصّة التصفيات الصعبة لجائزة إسبانيا الكبرى.

خرج فيتيل للمرة الثالثة على التوالي من القسم الثاني للتصفيات على حلبة برشلونة اليوم السبت، حيث تأهّل بالمركز الـ 11 إثر إخفاقه في المرور إلى القسم الأخير من التجارب التأهيلية بفارق 0.002 ثانية فقط.

وقد عمدت فيراري إلى تغيير هيكل سيارة فيتيل قُبيل هذه الجولة في محاولة لتخفيف معاناته الأخيرة، لكنّ بطل العالم أربع مرات واجه الصعوبات رغم ذلك في محاولته الأخيرة بالقسم الثاني للتصفيات.

حيث علّق على ذلك عقب حصة التصفيات قائلًا: "المقطع الأوّل كان جيّدًا، لكنّ السيارة أصبحت أكثر عصبية في المقطع الأوسط. عانيت تحديدًا في المنعطف السابع، حيث خسرت السيطرة على القسم الخلفي في منتصفه، لذلك كان من الصعب تقدير مدى السرعة اللازمة. المنعطف الخامس كذلك كان صعبًا للغاية بالنسبة لي في هذه الحصة".

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وأضاف: "كان الوضع أفضل بعض الشيء بالتوجه إلى النهاية عند المقطع الأخير، لكن ما يزال من الصعب للغاية إيجاد التوازن المناسب. ربما كانت إحدى أفضل الحصص نهاية هذا الأسبوع، لكنها لم تكن جيدة بالقدر الكافي".

وعند سؤاله إذا ما تحسّنت السيارة على الإطلاق نتيجة تغيير الهيكل، قال فيتيل أنها ما تزال متقلبة الأداء.

"هنالك بعض الأمور التي لا أجد لها إجابة في الحقيقة" قال فيتيل.

وأكمل: "لكنني أحاول القيام بكل ما في وسعي، وأن أتجاهل كل الأمور التي قد لا تكون صحيحة، وتقديم أفضل ما لديّ. هذا كل ما في مقدوري في الوقت الحالي".

في المقابل، تمكّن زميل فيتيل بالفريق شارل لوكلير من التأهّل إلى القسم الثالث للتصفيات، لكنّه اكتفى بالانطلاق من المركز التاسع إثر معاناته مع السيارة كذلك.

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وقد شرح لوكلير بعد الحصّة أنّ السيارة كانت تعاني من التماسك على القسم الأمامي في منتصف المنعطف، ما صعّب من مهمته على حلبة برشلونة ذات الارتكازية العالية.

فقال: "لم أكن سعيدًا بالسيارة اليوم. بداية التصفيات كانت جيّدة، لكن سرعان ما تراجع الأداء. لم يكن هنالك تماسك كافٍ على مقدمة السيارة للانعطاف، حيث خسرنا الكثير من الوقت بسبب ذلك، والآن نحن بحاجة لفهم سبب حدوث ذلك. لم تكن هنالك أيّة حلول اليوم في الحقيقة".

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