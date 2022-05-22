فيتيل لم يكن يتوقع "قفزة سريعة" في الأداء من تحديثات أستون مارتن في برشلونة

ظهرت اللمحات الأولى من التحديث الكبير الذي جلبته أستون مارتن على سيارتها "أيه.ام.آر22" يوم الخميس قُبيل انطلاق مجريات جائزة إسبانيا الكبرى، في الوقت الذي جلب فيه عدد من الفرق نطاقًا واسعًا من الأجزاء الجديدة على السيارات.

ومن بين التحديثات التي جلبتها أستون مارتن كان جانبًا للسيارة مشابهًا لما تعتمده ريد بُل، والذي تطلب تغييرات كبيرة على الترتيب الداخلي للسيارة، حيث سرعان ما أطلق بعض المتابعين عليها "ريد بُل الخضراء".

كما أدخل الفريق تحديثات على الأرضية، غطاء المحرك، الجناح الخلفي والطوق، وذلك في محاولة للعودة من البداية الضعيفة للموسم والتي شهدت تسجيل أستون مارتن لست نقاط فقط حتى الآن، ليحتل الفريق المركز التاسع في ترتيب الصانعين.

وأوضح فيتيل أنه لا يتوقع الكثير من السيارة المحدثة، لكن الفريق لديه الثقة في وجهة التصميم الحالية وأنها ستقلب حظوظه.

فقال: "نعلم أنها سيارة ذات مظهر مختلف جدًا الآن، كانت هنالك دفعة كبيرة في المصنع للعمل على تصميمين".

وأضاف: "سيكون من المثير للاهتمام رؤية أدائها على المسار. هذا ما نتطلع إليه، إذ يعترينا الفضول لرؤية مستوى الأداء الآن".

وتابع: "لا نتوقع قفزة كبيرة مباشرة في الأداء، لكننا في ذات الوقت نثق في التصميم ونعتقد بأن هنالك مزيدًا من الأداء لاكتسابه على طول الطريق".

وأكمل: "سيكون من المثير جدًا للاهتمام أن أختبر الشعور على السيارة وأرى الأداء الآن".

يشار إلى أن أستون مارتن لم تنجح بالتأهل من القسم الأول لتصفيات إسبانيا، حيث اكتفت بالمركزين 16 و18 مع فيتيل وزميله لانس سترول.