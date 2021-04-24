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فيتيل "لا يؤنب نفسه" حيال معاناة أستون مارتن في الفورمولا واحد

أصر أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن على أنّ سائقه سيباستيان فيتيل "لا يؤنب نفسه" بعد البداية الصعبة لموسم 2021 في الفورمولا واحد.

فيتيل "لا يؤنب نفسه" حيال معاناة أستون مارتن في الفورمولا واحد

تأخّر الألماني خلف زميله لانس سترول خلال أول سباقين من موسم 2021، وذلك إثر تأهّله في المركز الـ 18 في البحرين والـ 13 في إيمولا.

وكانت نهاية الأسبوع في إيمولا كارثية بالنسبة لفيتيل، إذ واجه سائقا الفريق مشكلة مع ارتفاع حرارة المكابح في لفات التحمية قُبيل السباق، لكن وبينما كان سترول قادرًا على بدء السباق من شبكة الانطلاق، تعيّن دف سيارة فيتيل إلى خط الحظائر بسبب عدم تمكن الفريق من إكمال الإصلاحات في الوقت المحدد.

علاوة على ذلك، تلقى فيتيل عقوبة إثر مواصلة الفريق العمل على السيارة من دون إطارات بالقرب جدًا من الانطلاقة.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث عانى سائق فيراري السابق من مشكلة في علبة التروس خلال السباق، حيث أخبره الفريق بأن ينسحب في اللفات الأخيرة.

"أعتقد بأنه على ما يُرام" قال زافناور، مُضيفًا: "أعتقد بأن لديه توقعات مرتفعة للغاية، وأنه سيعمل من دون كلل لتحسين أدائه والتقدم في منحنى التعلم".

وتابع: "لكنه لا يؤنب نفسه إن صح التعبير. سيتقبل فقط ذلك القدر من الإحباط، وسيكون أكثر إصرارًا على العودة سريعًا".

وأكمل: "فما أعنيه أنه ليس خطأه على الإطلاق أننا للأسف أحرقنا قنوات مكابحه الخلفية، ومن ثم كان قريبًا للغاية من تبديلهم على شبكة الانطلاق من دون الاضطرار للانطلاق من خط الحظائر، وبعد ذلك العقوبة. ثم لم تكن لديه فرصة في الحقيقة، وكل ذلك لم يكن خطأه".

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وإلى جانب سائقين آخرين انتقلوا إلى فرق جديدة لموسم 2021، عانى فيتيل من أجل إيجاد الحدود القُصوى لسيارته الجديدة.

"حسنًا، إذا كانت فلسفتا السيارتين مختلفتين تمامًا، عندها يتطلب التأقلم وقتًا" قال زافناور.

وأردف: "تحدثت مع تشيكو (بيريز) كذلك، والذي انتقل إلى ريد بُل، والتي تملك فلسفة مختلفة للغاية، إذ قال ذات الأمر، وهو أن المسألة تتطلب وقتًا على السيارة للتأقلم والوصول إلى تلك الهوامش الضئيلة من أجل استخلاص الأداء الأقصى من السيارة".

هذا واعترف زافناور بأن الافتقال للتجارب الكافية لم يساعد في تقدم فيتيل كذلك.

فقال: "أعتقد بأن ندمي الأكبر هو أننا لم نتمتع بالموثوقية التي كان ينبغي أن تكون لدينا في التجارب الشتويةـ وفيتيل خسر الكثير من الوقت في فترة اليوم ونصف الخاصة به".

واختتم: "لذلك وإذا ما كان لدينا المزيد من الوقت للتجارب، وتواجد سيب على السيارة بشكل أكبر، فأعتقد بأنه كان ليتواجد في موقع مختلف على منحنى التعلم".

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