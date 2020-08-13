فيتيل: لا وجود لتوتّرٍ متنامٍ في فيراري بالرغم من معاناتي في سيلفرستون

سيُغادر فيتيل صفوف فيراري بنهاية الموسم الجاري بعد أن اختار الفريق عدم تجديد عقده لما بعد موسم 2020، حيث سيحلّ كارلوس ساينز الإبن محلّه في مارانيللو.

وانطلق آخر مواسم فيتيل بالألوان الحمراء بشكلٍ سيّئ عبر معاناته على المسار بسبب افتقار سيارة "اس.اف1000" للأداء، حيث قال فيتيل مرارًا بأنّها لا تمنحه الثقة الكافية للضغط في أغلب الأوقات.

وفشل بطل العالم أربع مرّات في التأهّل أو الحلول في مركزٍ أفضل من العاشر ضمن جولتَي بريطانيا وجائزة الذكرى الـ 70 الكبرى على حلبة سيلفرستون في الأسبوعين الماضيين.

وخلال سباق الأحد الماضي شكّك فيتيل في استراتيجيّة فريقه ضمن محادثاته اللاسلكيّة، قائلًا بأنّ الفريق "عبثت" باستراتيجيّته واصفًا القرارات بـ "غير المنطقيّة".

لكنّ فيتيل أكّد اليوم الخميس في برشلونة أنّه لا يُوجد أيّ توتّر مع الفريق سواءً على صعيد معاناته في سيلفرستون أو تغيّر البيئة بسبب مغادرته.

وقال الألماني: "كلّا، لا أتّفق مع ذلك. أعتقد بأنّنا نحاول فعل كلّ ما في وسعنا، ولا تكون مرتاحًا مطلقًا عندما لا تسير الأمور لصالحك".

وأضاف: "إن حكمتم على العواطف مباشرة بعد السباق أو خلاله، فلا أعتقد بأنّ ذلك يعكس حقيقة ما يجري، لذا أميل لعدم الاتّفاق مع هكذا استنتاجات (وجود توتّر)".

وأردف: "لم أحظَ بسباقٍ رائع وحاولنا العودة إلى الأمام، ربّما كان بوسعي اتّباع استراتيجيّة مختلفة، لكنّنا لم نفعل، لذا تحدّثنا بشأن ذلك وحللنا المسألة وتجاوزناها".

وأكمل: "لا يختلف هذا كثيرًا عن الأجواء التي كنّا نعيشها قبل أسبوع، أو حتّى قبل ذلك".

ويقبع فيتيل في المركز الـ 13 في ترتيب بطولة السائقين برصيد 10 نقاطٍ فقط، وهي أقلّ من رُبع نقاط زميله شارل لوكلير.

لكنّ فيتيل شكّك في إمكانيّة انفصال فيراري عنه قبل نهاية موسم 2020، حيث يعتقد بأنّه سيحصل على فرصة لرفع نتائجه.

"لا أعتقد ذلك. لم نفكّر في ذلك أصلًا" قال فيتيل عندما سُئل حيال إمكانيّة مغادرة مبكّرة لفيراري.

وأضاف: "أفترض بأنّ هذا السؤال لا يقتصر عليّ. لكنّني أعلم ما أنا قادرٌ على فعله، أعرف العمل الذي يُمكنني القيام به".

واختتم بالقول: "لم تكن هذه فترة نظيفة حتّى الآن، لكن أجل إن هدأ الوضع وحصلت على فرصة جيّدة فسأستغلّها".