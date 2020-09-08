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فيتيل: لا طُرق مختصرة للخروج من معاناة فيراري

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فيتيل: لا طُرق مختصرة للخروج من معاناة فيراري

قال سيباستيان فيتيل أنّه لا توجد طُرق مختصرة للخروج من "معاناة" فيراري الحالية، في الوقت الذي يحاول فيه الفريق استيعاب الجولة الكارثية التي خاضها الفريق في جائزة إيطاليا الكبرى.

عانت فيراري من سباق موطنٍ مخيّب للآمال في مونزا، انسحب منه فيتيل بسبب مشكلة في المكابح، بينما تعرض زميله شارل لوكلير لحادثة عنيفة عند منعطف بارابوليكا.

ومع ظهور الفريق من جديد بأداء غير تنافسيّ على الإطلاق بعد أسبوع فقط من تأدية أخرى ضعيفة في بلجيكا، أوضح فيتيل أنّ الوضع صعب للغاية في الوقت الحالي، وبات صعبًا عليه الحفاظ على رباطة جأشه.

"من الطبيعي أن يحاول المرء دومًا الحفاظ على رباطة جأشه، لكن ربنا بدأ اليأس يتسلل بعض الشيء الآن" قال فيتيل.

وأضاف: "لا توجد هنالك طرق مختصرة في الحياة ونحن نتواجد في ذلك الموقف كوننا على الأرجح نستحق ذلك. نحن نعاني، الفريق بأكمله يعاني، وأنا جزء من ذلك الفريق".

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وكانت فيراري تأمُل أن تتحسّن حظوظها بعض الشيء في إيطاليا، وذلك بعد معاناتها في جائزة بلجيكا الكبرى حيث لم يتمكن فيتيل ولا لوكلير من تسجيل النقاط.

لذا ما كان الانسحاب المزدوج في مونزا ليأتي في وقت أسوأ من ذلك، إلّا أنّ فيتيل أوضح بأنّ ما تمرّ به فيراري الآن ليس له علاقة بالحظ  العاثر.

فقال: "كل شيء يحدث لأسباب، ونحن بطيئون لأسباب. الوضع صعب ولست الوحيد الذي يعاني".

في المقابل يرى فيتيل فرصة لفيراري كي تقلب حظوظها قبل نهاية الموسم، حتى في ظل اعترافه بأنّه ليس هنالك حل سريع واقعي لمشاكل الفريق.

حيث قال: "نحن في وضع نحتاج فيه لبذل أفضل ما لدينا لننهي هذا الموسم على نحوٍ لائق بعض الشيء. ما تزال أمامنا العديد من السباقات والكثير من الأمور لفهمها وتحليلها، لذلك أمامنا الكثير من العمل. علينا التركيز على ذلك".

واختتم: "إذا ما كان بيدي الاختيار، فلا أودّ التواجد هنا، أودّ أن أكون داخل السيارة على الحلبة الآن، وألا أكون في مؤخّرة الترتيب. لكن في بعض الأحيان لا يكون الاختيار لك ويتعيّن عليك التعامل مع ما لديك الآن. وهذا هو الوضع حاليًا، لذلك علينا الحفاظ على رباطة جأشنا حتى لو كان ذلك صعبًا".

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