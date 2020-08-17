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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

فيتيل: لا حاجة تدفع فيراري لمراجعة القرارات الاستراتيجيّة والمحادثات اللاسلكيّة

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فيتيل: لا حاجة تدفع فيراري لمراجعة القرارات الاستراتيجيّة والمحادثات اللاسلكيّة
17-08-2020

لا يشعر سيباستيان فيتيل أنّ هناك حاجة لمراجعة كيفية تخطيط فيراري لاستراتيجيّاتها في سباقات بطولة العالم للفورمولا واحد وكذلك المحادثات اللاسلكيّة، قائلًا أنّه "من الصعب للغاية" تقييم الوضع من الخارج.

سُمع فيتيل في محادثة مع مهندسه حول إمكانيّة تمديد الفترة الثانية والاقتصار على استراتيجيّة التوقّف الوحيد في المراحل الأخيرة من سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

وعبّر فيتيل في البداية عن انزعاجه بعد أن ضغط على إطارات "سوفت" قبل أن يسأله الطاقم حول قدرته على المواصلة حتّى النهاية من دون التوقّف مجدّدًا، لكنّه تمكّن من إنجاح تلك الاستراتيجيّة ليعبر خطّ النهاية سابعًا.

وكان هذا السباق الثاني على التوالي الذي يخوض فيه الألماني جدالًا مع مهندسه بشأن الاستراتيجيّة، وذلك بعد أن قال أنّ استراتيجيّته لم تكن منطقيّة بعد جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى في سيلفرستون.

لكنّ بطل العالم أربع مرّات قال بعد السباق بأنّه لا يعتقد بوجود حاجة لمراجعة أيّ شيء في مقاربة فيراري.

"كلّا، لا أعتقد ذلك" قال فيتيل عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول المحادثات اللاسلكيّة.

وأضاف: "أعتقد بأنّه من الواضح أنّنا نتحدّث بشأن ذلك، وخضنا محادثة قصيرة. أعتقد بأنّه دائمًا ما بوسعك القيام بالأمور على نحوٍ أفضل قليلًا. لو لعبت لعبة هندسة يوم الإثنين، فمن السهل القول بأنّه كان يجب فعل كذا وكذا (بعد معرفة ما آلت إليه الأمور)".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّه من المهمّ أنّنا اتّفقنا على الإقدام على تلك المجازفة، ومن الواضح أنّها آتت ثمارها. لا أعتقد بأنّه كان لدينا الكثير لخسارته من موقعنا حينها".

وأكمل: "من الطبيعيّ أن تتواصل مع الفريق. أعتقد بأنّه سيكون من الغريب جدًا أن تحكم على ذلك كون هناك شخصًا يختار المحادثات التي تتمّ إذاعتها وأخرى لا تتمّ إذاعتها، لذا من الصعب عليكم معرفة ما قيل من أجل الحصول على الصورة الكاملة".

وواصل شرحه بالقول: "لم يكن هناك شيء استثنائيّ اليوم. من الواضح أنّ السباق تمحور حول إدارة الإطارات هنا، واتّخذنا قرارًا والتزمنا به وكان كلّ شيء على ما يرام".

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وجاء قرار الانتقال إلى استراتيجيّة التوقّف الوحيد ليسمح لفيتيل بالقفز من المركز الـ 12 عند بداية فترته الثانية إلى السابع في النهاية، حيث صدّ قطار سياراته يتقدّمه أليكسندر ألبون سائق ريد بُل في المراحل الأخيرة.

وقال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ المحادثات مع فيتيل لا يجب اعتبارها سوء تفاهم، بل دليلًا على أنّ الفريق سعيدٌ بالتدقيق في مختلف الخيارات الاستراتيجيّة.

وقال الإيطاليّ: "يجب أن نكون منفتحين قدر الإمكان بشأن الأمور التي نتّخذ القرار فيها بالتعاون مع السائقين، والتشكيك في بعض الأحيان لا يعني وجود سوء تفاهم".

وأضاف: "كلّما طرحنا أسئلة على أنفسنا من خلال التواصل، كلّما أدّى ذلك أكثر إلى توصّلنا إلى الخيار الصحيح".

وأكمل: "إن نظرنا إلى السباقات القليلة الماضية، فقد اتّخذنا القرار الصحيح، وكنّا محظوظين بعض الأحيان مثلما قال سيباستيان".

وأردف: "توصّلنا هذا الأسبوع إلى هذا القرار لأنّنا تواصلنا بشأنه. كان هذا قرارنا، لذا أن نكون منفتحين في المحادثات اللاسلكيّة في وسط الترتيب فإنّ ذلك يكون صعبًا في بعض الأحيان".

واختتم بالقول: "لكنّنا نتّخذ قرارات صحيحة نتيجة طرح تلك الأسئلة".

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