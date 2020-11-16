فيتيل: "لاتسامُح على الإطلاق" مع خطأ مثل حادثة الشاحنة في تصفيات تركيا

تم إرسال شاحنة السحب إلى الحلبة لسحب سيارة ويليامز التي يقودها نيكولاس لاتيفي، إذ انزلقت في المنعطف الثامن السريع خلال القسم الأول للتصفيات.

لكن، بدأ القسم الثاني والشاحنة ما تزال على الحلبة أمام الحواجز، ولم يكن يفصل بينها وبين المسار المبلل إلا أعلام صفراء ضمن ظروف جوية صعبة تسهّل انزلاق السيارات.

وشرح مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد الوضع بعد التصفيات، بأن ما حصل كان بسبب تطمينات مسؤول المسار أن الشاحنة ستُسحب تزامناً مع خروج السيارات إلى الحلبة.

لكن، أدى التأخير إلى بقاء الشاحنة أمام الحواجز وليس خلفها.

وعبر فيتيل - الذي يشغل منصب مدير منظمة سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" - عن عدم رضاه من التفسير الذي قدمه ماسي، حيث يرى أنه لا مكان لمثل هذه الأخطاء في الفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد أننا جميعنا بشر، والأخطاء تحصل. لكن لا تسامح مع مثل هذا الخطأ. أعتقد أننا نعي جميعاً ذلك، وأنا واثق من أن ذلك لن يتكرر في المستقبل. لكننا وبالتأكيد سنناقش ما حصل والأسباب التي أدت إلى ذلك".

وبالرغم من موقف فيتيل، لكن ماسي أكد أنه كان "مرتاحاً بالكامل" إزاء القرار الذي اتخذه بناءً على المعلومات التي كانت بحوزته من قبل مسؤولي المسار.

فقال: "كانت قريبة للغاية من فتحة الحاجز، وكانت الشاحنة تتجه هناك. تلقينا تطمينات حيال الوضع. وبالنظر إلى كل ما حصل، كنت أكثر من مرتاحٍ مع التطمينات حيال ذلك".

وأكمل: "كان بوسعنا القيام ببعض التغييرات. لكن وبناء على كل ذلك، والمعلومات المتوافرة لدينا، كان ذلك قرارنا حينها".

وأكد ماسي أن "فيا" ستراجع ما حصل كي لا تتكرر مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

فقال: "نحن نراجع كل حادثة. سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، داخل أو خارج الموسم، ونواصل التعلم من كل شيء".

وتابع: "كما قلت عدة مرات، السلامة هي أولويتنا المطلقة، ونحن نتعلم من كل شي".

بالمقابل، كرر شارل لوكلير كلام زميله فيتيل حيال ضرورة مناقشة هذه المسألة مع ماسي خلال الاجتماع التالي في البحرين.

فقال: "بالنسبة للشاحنة، بالتأكيد أعتقد أننا صعقنا جميعنا برؤيتها. وسنتكلم غالباً حيالها خلال الاجتماع المقبل".

واختتم: "لا حاجة للتذكير بما حصل في الماضي جراء مثل هذه الأخطاء. لذا نعم، أعتقد أنها لا يجب أن تحصل، وعلينا ضمان عدم تكرارها".