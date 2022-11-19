فيتيل: كنت أعود إلى الحياة في تصفياتي الأخيرة في الفورمولا واحد

بالرغم من التشتيت الحتمي في مشاركته في سباقه الأخير في الفورمولا واحد، تمكّن فيتيل من التواجد في المركز السادس في القسم الأوّل، وأظهر التزامًا رائعًا أثناء عبوره بين السيارات البطيئة قرب نهاية لفّته.

كما تواجد ثامنًا في القسم الثاني، حيث شعر بأنّه خسر بعض الوقت خلف سيارتي ريد بُل في القسمين.

وحصل الألماني على لفّة نظيفة في القسم الثالث ليحلّ تاسعًا في الوقت الذي تأهّل فيه زميله لانس سترول في المركز الـ 14.

وقال الألماني: "أعتقد بأنّها كانت حصّة جيّدة".

وأضاف: "أنا سعيدٌ بما سارت عليه الحصّة، كانت عاطفيّة بعض الشيء، لكن حالما كنت داخل السيارة فقد كان كلّ تركيزي منصبًا على التصفيات. كنت أعود إلى الحياة. كان الشعور جيّدًا".

وأردف: "دائمًا ما كنت خلف سيارة ريد بُل في جميع اللفّات قبل القسم الثالث. لكنّ اللفّة الأخيرة كانت نظيفة".

واعترف فيتيل أنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع كانت عاطفيّة حتّى الآن.

وقال: "فكّرت قليلًا قبل التصفيات في من ليسوا معنا هنا. كان شعورًا غريبًا، عليّ الاعتراف بذلك. لكن حالما دخلت السيارة وقدتها، فإنّك تُصبح مشغولًا. كانت تلك علامة جيّدة. استمتعت بالقيادة، كانت حصّة جيّدة".