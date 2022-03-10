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فيتيل يكشف عن خوذة "لا للحرب" خلال تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد

كشف سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن في الفورمولا واحد عن تصميم جديد لخوذته يحمل شعار "لا للحرب"، خلال تجارب البحرين الشتوية لموسم 2022، وذلك على خلفية اجتياح روسيا لدولة أوكرانيا.

فيتيل يكشف عن خوذة "لا للحرب" خلال تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد

كان الألماني من أوائل المنددين بالغزو الروسي وذلك خلال تجارب برشلونة الشتوية، كما أشار بوضوح إلى مقاطعته المشاركة في سباق روسيا في حال لم يتم اتخاذ قرار إلغائه.

في نهاية المطاف، قررت الفورمولا واحد مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" شطب جائزة روسيا الكبرى من الروزنامة وإلغاء العقد معها.

وألمح فيتيل الذي يشغل منصب مدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" إلى إمكانية خوض نقاشات بين نجوم الفورمولا واحد حيال ما يمكن القيام به كردّ على ما يجري.

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ولعل أولى الخطوات تمثلت في تصميم الخوذة الذي حمل شعار "لا للحرب".

وارتدى جميع السائقين المعنيين ثياباً كُتب عليها "لا للحرب"، مع استعمال شعار زهرة دوار الشمس كرمز لألوان علم أوكرانيا الوطني.

كما نشر عدد من السائقين على موقع "تويتر" تغريدات تشير لتضامنهم مع ما يجري في أوكرانيا.

 
 
 
 

وبالرغم من أن لويس هاميلتون كان غائباً عن جلسة التصوير تلك بسبب تأخر وصوله إلى البحرين، لكنه عبّر عن رأيه في المسألة على قنوات التواصل الاجتماعي.

حيث كتب في منشور له على منصة "إنستاغرام": "قلبي مع الناس الشجعان في أوكرانيا الذي يقفون بقوة للدفاع عن قيم الحرية والسلام".

وأكمل: "أنا واثق أنني لست الوحيد الذي يشعر بالحزن إزاء هذه الأزمة الحالية في العالم".

وبالرغم من أن ردود الفعل هذه من تنظيم "جي بي دي إيه" لكنها تحظى بدعم كامل من الفورمولا واحد ومحمد بن سُليّم رئيس "فيا" الذي عبّر عن دعمه لهذه الفكرة.

يشار إلى أنه ليس من الواضح إن كان فيتيل سيواصل استعمال خوذته بتصميمها الجديد خلال الموسم، أو أنها مجرد تجربةٍ لمرة واحدة.

خوذة سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

خوذة سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

تصوير: جيه.أم.دي ينز مانسر

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